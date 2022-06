Nuevo tráiler de “El Gato con Botas 2” nos presenta a Ricitos de Oro como villana

“Puss in Boots 2: the last wish“ (en español “El Gato con Botas 2: el último deseo”) llega a los cines luego de más de 10 años desde la primera entrega. El personaje presentado en las películas de Shrek regresa a la pantalla grande con una nueva historia, en la cual lo veremos enfrentándose a Ricitos de Oro y sus tres osos aliados.

Esta segunda entrega nos trae nuevamente a Antonio Banderas para prestarle la voz al valiente felino, quien intentará aprovechar al máximo su última vida.

"El gato con botas" 2 llegará a los cines en diciembre de 2022. Foto: DreamWorks

¿Qué veremos en “El Gato con Botas 2”?

Puss in Boots tendrá que enfrentarse a la dura realidad de que solo le queda una sola vida luego de haber perdido sus ocho restantes a lo largo de alocadas aventuras. Es por eso que ahora tendrá que recurrir a una vida más hogareña.

Sin embargo, la paz le durará poco, pues tendrá que enfrentarse a Ricitos de Oro y los tres ositos, quienes serán los antagonistas principales.

Es en esta circunstancia que el Gato con Botas no solo tendrá que recurrir a la ayuda de su antiguo amor, Kitty Patitas Suaves, sino que también tendrá un nuevo aliado, un perro llamado Perro.

¿Cuándo se estrena “El Gato con Botas 2”?

Según un anuncio del medio Rotten Tomatoes, la película de DreamWorks llegará a los cines el próximo 21 de diciembre.

Rotten Tomatoes anuncia la fecha de estreno de "Pussin in Boots 2". Foto: captura de Twitter

El anuncio vino acompañado del estreno de un segundo tráiler, el cual te presentamos a continuación.