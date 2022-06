“Spider-Man: across the Spider-Verse” publicó una nueva imagen en la que revela al nuevo villano de la cinta animada de Sony Pictures. La película aún llegará en 2023, pero el estudio continúa anticipando su estreno al mostrar a Miles Morales y Gwen Stacy en acción. ¿Quién es el antagonista al que enfrentan?

Por medio de sus redes sociales, el estudio adelantó un vistazo de lo que los fans pueden esperan de la secuela de la aclamada “Into the Spider-Verse”.

“Conozcan a The Spot (La Mancha) , el enemigo más formidable de Miles Morales hasta ahora. Con la voz de Jason Schwartzman, mírenlo en acción en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, exclusivamente en cines el 2 de junio de 2023 ″, escribió la página de Twitter oficial del filme.

The Spot enfrentándose a Miles Morales y Spider- Gwen Stacy. Foto: Twitter

En la imagen, se aprecia no solo a Miles, sino también a Spider-Gwen enfrentarse contra The Spot, el nuevo antagonista al que tendrá que hacer frente el joven arácnido en esta segunda película.

La voz del villano en su idioma original será hecha por el actor Jason Schwartzman, conocido por hacer algunas cintas con el director Wes Anderson, como las animadas “Isla de perros” y “Fantastic Mr. Fox”.

¿Quién es The Spot?

The Spot, conocido originalmente en los cómics como Johnathon Ohnn, fue un científico que trabajaba para Kingping dedicándose a experimentar con radiación para conseguir poderes similares a los del vigilante Cloak.

The Spot en los cómics. Foto: Marvel Wiki

En uno de sus experimentos, consigue abrir un portal interdimensional negro y en una situación imprevista se mete dentro de este.

Luego de viajar por otra dimensión, Ohnn consigue regresar a su hogar, pero el viaje le deja adherido a la piel varios portales como manchas negras.

The Spot vs. Spider-Man en los cómics. Foto: Marvel Wiki

En las historietas se ha enfrentado a Spider-Man y Black Cat al tratar de defender a Kingpin, pero fue vencido más de una vez por el arácnido.

Lo más probable es que la selección de este villano para “Across the Spider-Verse” haya sido debido a sus poderes, ya que la cinta explora el multiverso y los viajes a diferentes realidades.