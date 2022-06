“E.T”, 40 años después: historia de un clásico que iba a ser una cinta de horror y violencia

Este sábado 11 de junio, “E.T el extraterrestre” cumple 40 años. Convertida en una película de culto, el filme de Steven Spielberg gustó al público y logró gran popularidad en 1982.

Con más de uno disfrutando la historia de Elliot (Henry Thomas), Michael (Robert MacNaughton) y Gertie (Drew Barrymore), son varios los que desconocen el inicio de estar trama, la cual nació para ser una película de terror y no una de ciencia ficción. Repasa algunos datos poco conocidos de “E.T. the extra-terrestrial”.

El concepto de “E.T” era oscuro y nació para ser una cinta de horror

Cuando Spielberg buscaba hacer una secuela con temática extraterrestre para su película de 1977, “Encuentros cercanos del tercer tipo”, llamó al guionista John Sayles para que escribiera un libreto llamado “Night skies”, en el que una comunidad agrícola era aterrorizada por alienígenas. Como informó The Guardian en el 2002 , “el tono de esta cinta estaba marcada por el horror y la violencia”.

Con una preproducción iniciada, Spielberg contrató al experto de efectos especiales Rick Baker para que diera vida al personaje central de la cinta. Con el proyecto descartado, sus ideas eventualmente sirvieron de inspiración para “E.T., el extraterrestre” y “Poltergeist”. En el 2014, Baker compartió imágenes de sus diseños.

Rick Baker fue el encargado de crear la primera versión de E.T, el extraterrestre. Foto: Rick Baker

Una historia basada en un hecho real: “Night Skies” se inspiró en un avistamiento ovni

De acuerdo al New York Post, “Night Skies” usó de fuente para su trama el incidente ovni de Kelly-Hopkinsville, el cual fue reportado en 1955 en Kentucky, Estados Unidos. Por lo que se contó el 21 de agosto de dicho año, una familia se presentó ante la Policía local afirmando haber sido atacada por alienígenas. Spielberg había escuchado la historia del ufólogo J. Allen Hynek mientras investigaba para “Encuentros cercanos del tercer tipo”.

La figura de Hopkinsville descrita por Billy Ray Taylor. Foto: Centro J. Allen Hynek para Estudios OVNI

“Chico, tienes el trabajo”

Henry Thomas (Elliot), que ya había tenido un papel en el drama “Raggedy Man”, hizo una audición improvisada con Steven Spielberg en la que interpretaba una escena donde debía llorar mientras le suplicaba a un agente del gobierno que no se llevara a E.T. “La improvisación fue tan sincera y honesta que le di el papel en ese momento’”, dijo Spielberg en conversación con la revista Premiere.

“E.T.” y la secuela que se pensó, pero nunca se hizo

“’E.T II: miedos nocturnos” iba a ser el nombre de la segunda parte de la icónica película de Spielberg, que retomaría la esencia oscura de “Night skies”. La trama seguiría a otros aliens que buscaban exterminar a la raza de “E.T”, por lo que para lograrlo secuestrarían a Elliott y sus amigos. El proyecto finalmente fue cancelado.

El rostro de “E.T”

En el especial “The making of ‘E.T. The Extra-Terrestrial’ (1996)”, el director reveló que le dijo al artista de efectos especiales Carlo Rambaldi que se inspirará en “rostros de famosos” para moldear al personaje. “Le di algunas fotos de Albert Einstein, Ernest Hemingway y Carl Sandburg. Me encantan sus ojos frívolos y tristes también”, compartió.