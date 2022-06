“Los juegos del hambre” vuelve al cine con asombroso tráiler de su película precuela

La última película de la saga de “Los juegos del hambre” fue estrenada hace más de 6 años y durante 4 años logró mantener la emoción de sus millones de seguidores, quienes seguían la historia desde la publicación de los libros.

“Sinsajo: parte 2″ puso fin a la franquicia de películas que seguía la historia de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta Mellark (Josh Hutcherson) quienes buscaban destruir el capitolio y a su líder Snow.

Ahora, para alegría de todos aquellos que siguieron las películas, la revelación de un nuevo tráiler nos adelanta un poco de lo que veremos en el filme que será una precuela y llevará el título de “The hunter games: the Ballad of songbirds and snakes”.

Posters oficiales de las 4 películas de "Los juegos del hambre". Foto: composición/ Lionsgate Films

Primer avance de la precuela de “Los juegos del hambre”

Vía Twitter, el usuario @somosgeeksnews reveló que la próxima película de la saga será una precuela a lo ya visto y que llegará a los cines en noviembre de 2023 bajo el título de “Los juegos del hambre: balada de ruiseñores y serpientes”.

Si bien, el video no revela mucha información sobre la trama o los personajes, sí deja un épico mensaje de invitación a todos sus fanáticos alrededor del mundo.

“ Estás invitado a regresar a los juegos. En 2023, el mundo descubrirá quién es un ruiseñor y quién es una serpiente ”, nos dice el avance mientras se muestra un increíble montaje de animación 3D con un árbol que se va volviendo dorado y en el que acaban apareciendo las figuras del ruiseñor y la serpiente.

¿Cuántas son las películas de los juegos del hambre?

La saga de películas de “Los juegos del hambre” se lanzó entre 2012 y 2015, con un total de 4 películas: