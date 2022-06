“Deadpool 3″ y su clasificación para adultos no será modificada por Disney-Marvel. Así lo ha asegurado Rhett Reese, uno de los guionistas de la tercera película protagonizada por Ryan Reynolds. El escritor dio a entender que el gore, lenguaje grosero y toda la violencia que involucra el personaje no se verá afectado para hacerlo apto para todos.

En una entrevista con The Playlist, Reese (quien además escribe la historia junto a Paul Wernick) reveló que, contrario a lo que podrían esperar los fanáticos del UCM, ‘La casa del ratón’ ha estado siendo muy colaborativa respecto a su clasificación para mayores de 18 años.

“Estas personas hacen las cosas a su manera y nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, así que hay diferencias”, señaló.

Conoce más acerca de la llegada de Deadpool al UCM. Foto: Marvel Studios

“Pero creo que lo mejor es que Marvel ha sido un apoyo increíble. Van a dejar que Deadpool sea Deadpool, ¿sabes? No es que una broma en particular haya hecho que digan: ‘Esto es ir demasiado lejos’. Eso podría suceder, pero hasta este punto no ha sido nada más que apoyo”, aclaró Reese.

¿Disney para adultos?

Asimismo, Rhett Reese señaló que el mercenario enmascarado que están creado para esta tercer parte, luego de la compra de Fox por parte de Disney, será nada más que fiel a su manera de ser.

"Deadpool 3" ya tiene nuevo director y no sería la primera vez que trabaja al lado de Ryan Reynolds. Foto: Marvel Studios

“Esta no va a ser la versión ‘Disneyficada’ de Deadpool”, dijo en tono de broma sobre la naturaleza del personaje, quien no censura nada respecto al sexo, violencia y lenguaje.

En esa misma línea, aún queda saber cómo es que el antihéroe interpretado por Ryan Reynolds se cruzará con otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, además de su posible fecha de estreno.