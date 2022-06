“Morbius” llegó a los cines como la nueva apuesta de Sony para su universo cinematográfico con personajes de Spider-Man. Sin embargo, desde que se lanzaron algunos de los primeros adelantos, el público no tenía muchas expectativas sobre esta película protagonizada por Jared Leto. La falta de entusiasmo acompañó a la trama inspirada en el villano de Marvel hasta su llegada a los cines, en donde su poca aceptación entre la audiencia se reflejó en la pobre recaudación y en las malas críticas.

El ganador del Oscar Jared Leto es el médico Michael Morbius aquejado con una rara enfermedad. Foto: Sony Pictures.

La cinta fue tan vapuleada que no tardó en convertirse en tendencia por las burlas de los espectadores, quienes hicieron tendencia el meme “It’s morbin’ time”. No obstante, muchos no contaban con que Sony, con base en la popularidad de las burlas, reestrenaría el filme este fin de semana.

A pesar del ánimo del estudio por ‘darle al público lo que quiere’, “Morbius” volvió a fracasar en taquilla. De acuerdo con Forbes, el largometraje solo logró ganar US$ 85.000 durante el viernes .

Para hacer honor al dicho “a mal tiempo, buena cara”, Jared Leto publicó un video en su Instagram en el que bromea con una potencial secuela. Como era de esperarse, Twitter se llenó de hilarantes reacciones en torno a esta ‘crónica de una muerte anunciada’ . A continuación, te dejamos algunos de los comentarios de los cibernautas.

Usuarios de Twitter reaccionan a reestreno de “Morbius”. Foto: captura de Twitter

Sinopsis oficial de “Morbius”

Uno de los personajes más convincentes y conflictivos del Universo de Marvel de Sony Pictures llega a la gran pantalla cuando el ganador del Oscar Jared Leto se transforma en el enigmático antihéroe Michael Morbius.

Peligrosamente enfermo con un raro trastorno sanguíneo y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino, el Dr. Morbius intenta una apuesta desesperada. Aunque al principio parece ser un éxito radical, se desata una oscuridad en su interior. ¿Superará el bien al mal o sucumbirá Morbius a sus nuevos y misteriosos impulsos?