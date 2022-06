¡Celine Dion ‘llega’ al Perú! Estrenarán “La voz del amor”, película inspirada en su vida

Celine Dion es una de las estrellas de la música más reconocidas del mundo. Si bien su carrera tuvo gran apogeo con el estreno de “Titanic”, gracias a la masiva popularidad que ganó “My heart will go on”, su fama ha gozado de una segunda vida cuando su canción “It’s all coming back to me now” fue telón de fondo para diversos videos virales en TikTok.

Con ello, solo se reafirmó que su legado traspasa generaciones. En ese sentido, y con una gran fanaticada aún teniéndola como un ícono vigente, se ha anunciado el estreno de “La voz del amor”, una película sobre la vida de la cantante, que llegará al Perú el próximo 9 de junio.

Esta película viene dirigida, escrita y protagonizada por la cómica francesa Valérie Lemercier, quien, a pesar de no contar con aprobación oficial, sí ha tenido el apoyo del público, por lo cual la cineasta se atrevió a llevar la biografía no autorizada de la estrella pop a la pantalla grande. ¿Cómo lo logró? Cambiando el nombre de su rol principal.

¿De qué trata “La voz del amor”?

“La voz del amor”, con un tono cómico, nos aproxima a una pareja de Quebec, durante los años 60, que acaba de tener a la pequeña Aline Dieu. Inspirada por su familia, descubre un inmenso talento para la música. El sueño de ser cantante se hace realidad cuando conoce a Guy-Claude, un productor que quiere convertirla en una estrella mundial.

El elenco incluye, además de Valérie Lemercier, a Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Sylvain Marcel, Antoine Vézina, Pascale Desrochers, Sonia Vachon y más.