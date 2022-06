Johnny Depp ha ganado oficialmente el juicio contra Amber Heard, hecho que sus seguidores en redes sociales han celebrado con una gran variedad de memes. En ese contexto, un suceso de “Piratas del Caribe” ha llamado mucho la atención debido a su similitud con la situación que acaba de pasar el actor luego del veredicto.

Los comentarios y reacciones no se han hecho esperar después de varias semanas de tensión en las que se mostraron varias revelaciones sobre la vida de ambos actores, entre las que se incluyeron spoilers de “Aquaman 2”.

No obstante, los momentos divertidos no faltaron, desde una hilarante anécdota entre las alpacas y Depp hasta un inesperado saludo a una fan como el capitán Jack Sparrow.

Meme de Jack Sparrow tras victoria de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard. Foto: Twitter

Precisamente, este último personaje es el que ha vuelto a la memoria de los internautas, quienes relacionaron la victoria de Depp en el juicio con un famoso diálogo de “Piratas del Caribe”.

“Todos recordarán este día como el día en que casi le ganan el juicio al capitán Jack Sparrow”, señala el hilarante meme que destaca en redes sociales.

La cita hace referencia a una escena de la primera película de la franquicia. En dicha producción se describe un “arresto” en lugar un “juicio”; un divertido juego de palabras que han hecho sus seguidores.

El veredicto final

Este miércoles 1 de junio, Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard. La lectura del veredicto se realizó a las 3.00 p. m. (hora estadounidense).

Johnny Depp y Amber Heard, su juicio llegó a su fin este 1 de junio de 2022. Foto: composición/ AFP

La actriz, que da vida a Mera en “Aquaman”, deberá pagarle US$ 15 millones a su exesposo: US$ 10 millones como compensación por los daños ocasionados y US$ 5 millones por los daños punitivos. Cabe resaltar que, Depp también deberá pagarle a Heard la suma de US$ 2 millones.