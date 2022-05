Ian McDiarmid, actor que encarna al emperador Palpatine, defendió su polémico regreso en “Star Wars Episodio IX: el ascenso de Skywalker”. En medio del estreno de “Obi-Wan Kenobi”, la estrella pasó por la Star Wars Celebration 2022 y señaló algunos puntos que cree que los fans deberían tomar en cuenta sobre su retorno como Darth Sidious.

Durante el evento creado para los fans de la popular saga espacial, donde también se anunciaron series como “Andor”, la animada “Young jedi adventures” y una próxima película dirigida por Taika Waititi, McDiarmid aprovechó para hablar sobre su rol en la novena cinta de la franquicia.

Como recordarán los seguidores, Palpatine supuestamente muere en “Star Wars Episodio VI: el retorno del jedi” a manos del propio Darth Vader, quien lo arroja al vacío. Al menos, el público creyó que ese fue su deceso por varios años.

“Fue bueno saber que no estaba muerto. Bueno, él no lo estaría, ¿verdad? Mucha gente dijo: ‘¡No puedes traerlo de vuelta, estaba muerto! ¿Viste esa caída? ¿Cómo podría alguien sobrevivir a eso?’ Disculpen... él es el emperador del universo. De todos modos, nadie me va a decir que no habría tenido un plan b , en caso de que alguien, por improbable que él lo haya pensado, lograra semidestruirlo”, explicó McDiarmid.

Asimismo, el actor también argumentó que los androides cirujanos (los mismos que intervienen a Anakin Skywalker en “La venganza de los sith”) podrían haberlo curado fácilmente.

Palpatine. Foto: Lucasfilms

“Y, por supuesto, tenía el mejor equipo de cirujanos, eran muy pequeños pero muy minuciosos , tal vez los recuerden de la película. Y tenía lo mejor que el dinero podía comprar, lo mejor que se podía producir. Y también tenía esa maravillosa silla de ruedas galáctica, que era una gran ventaja”, agregó.

De cualquier manera, “Star Wars: episodio IX” pasó a la historia como una de las películas de menor calificación de la saga en portales de cine (59% en Rotten Tomatoes; 6,5 en IMDb; 53 puntos en Metacritic).