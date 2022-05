¿Warner Bros. pagaría 30 millones de dólares a Ben Affleck para que siga siendo Batman?

Un reciente rumor que ha salido a la luz ha dado un giro a la realidad del DC Extended Universe. Según una publicación del medio Giant Freakin Robot Info, Warner Bros. Pictures habría ofrecido al actor Ben Affleck un total de 30 millones de dólares para que siga siendo Batman.

Este asombroso ofrecimiento tiene por objetivo que el actor y el personaje aparezcan en una película crossover en la cual lideraría una adaptación del comic “Crisis en tierras infinitas”, sostiene la información que otras fuentes niegan.

Teoría negada

El periodista K. C. Walsh desestimó estos rumores al explicar que el estudio jamás pagaría a Ben Affleck como Batman más de lo que le pagó a The Rock como Black Adam, porque Dwayne Johnson es el actor mejor pagado de Hollywood y ha ganado alrededor de 20 millones por Black Adam. “Por lo tanto, esta información es ridícula”, indicó.

¿A Affleck le pagarán 30 millones por seguir siendo hacer Batman porque Warner quiere su momento Endgame?. Foto: Warner Bros.Picture.

Posible crossover

Además de refutar la oferta de 30 millones, K. C. Walsh reveló información sobre el potencial rol de Ben Affleck como Batman en ese evento/cinta especial de “Crisis en tierras infinitas”.