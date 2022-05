“Thor: love and thunder”: fans dicen que Gorr se parece a Palpatine y Voldemort

Los fans ya han podido ver las primeras imágenes de Christian Bale en el más reciente tráiler de “Thor: love and thunder”. El reconocido actor encarna a Gorr, el ‘Carnicero de los dioses’, villano de esta nueva entrega.

Christian Bale es Gorr, el 'Carnicero de los dioses'. Foto: ComicBook

¿De qué trata “Thor: love and thunder”?

La película nos muestra a Thor en un viaje diferente a todo lo que ha afrontado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el ‘Carnicero de los dioses’, quien busca la extinción de dichos seres.

Para combatir la amenaza, Thor pide la ayuda de la reina Valquiria y de su exnovia Jane Foster, quien —para su sorpresa— inexplicablemente empuña su martillo mágico, Mjolnir, como la nueva Mighty Thor.

Juntos se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del ‘Dios carnicero’ y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Muy diferente al cómic

La versión cinematográfica de Gorr dista mucho del personaje en los cómics, algo que ha dividido a los fans. La versión de Bale no cuenta con los icónicos tentáculos que aparecen en las historietas ni lleva la capa negra que lució en los textos iniciales de Jason Aaron y Esad Ribic.

Opiniones encontradas

Los fans han comenzado a expresar sus opiniones en redes sociales, y casi todos están de acuerdo con el enorme parecido que guarda esta versión cinematográfica de Gorr con los villanos Palpatine (de la franquicia de “Star Wars”) y Voldemortde (de la saga “Harry Potter”).

No obstante, esto no necesariamente lo dicen como crítica, sino como un hecho. Otros sí lo dicen como cuestionamiento y recriminan a Marvel por no dar una versión más apegada a los cómics.

Algunos tweets de los fans

“Thor: love and thunder”: ¿Gorr u otro malvado? Foto: Rival/Twitter.

“Thor: love and thunder”: ¿Gorr u Voldemort? Foto: JPDardón/Twitter.

“Thor: love and thunder” Gorr en el "Séptimo sello". Foto: Fear and Loathing/Twitter.

“Thor: love and thunder”: Gorr es Voldemort, pero con nariz. Foto: Lobo/Twitter.