Muy aparte de volver como Teresita en “Al fondo hay sitio”, Magdyel Ugaz está por estrenar otro de sus grandes proyectos: “Encintados”. En esta comedia, dirigida por Gianfranco Quattrini, la actriz interpreta a Sofía, una mujer lesbiana que busca, junto a su pareja, Martina —interpretada por Ximena Palomino—, formar una familia con su propio (a) hijo (a).

En ese sentido, La República estuvo presente en el avant premiere de la película, en donde Ugaz comentó acerca de su personaje y qué significó para ella encarnar y representar a una persona lesbiana en la pantalla grande.

“A mí me encanta Sofía porque siento que es muy fiel a ella. Yo, a veces, soy una persona muy insegura, siento que ella es lesbiana y lo verbaliza contra la sociedad, que muchas veces le debe haber hecho comentarios homofóbicos o cosas muy desatinadas o muy desafortunadas”, inició la artista.

“Siento que es una mujer que se atreve y se atrevió y que acompaña en su proceso a Martina, que digamos que todavía no ha podido verbalizar que su orientación sexual es ser lesbiana, y me parece importantísimo y me ha hecho admirar a este personaje, porque me hace como decir qué importante es ser fiel a nosotros, a lo que queremos y a lo que creemos, no a lo que los demás esperan de nosotros”, relató.

Magdyel Ugaz conversó con La República sobre su personaje en "Encintados". Foto: La República

Con una historia como la que narra “Encintados”, surge la duda de si la comedia fue el camino correcto. Para Ugaz, el hacer reír es lo adecuado para tocar temas que podrían ser sensibles.

“Pudo haber sido un drama también y creo que también hubiera sido importante y súper válido y súper potente. (…) Siento que con la comedia es una forma de abrir conversaciones que pueden ser a veces difíciles o a veces hasta incómodas, pero de repente si las abres con una sonrisa como que conectas desde otro lugar con las personas. Por eso, a mí me gusta la comedia”, expresó.