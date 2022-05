“Top Gun: Maverick”: ¿por qué Kelly McGillis de la cinta original no aparece en la nueva película?

Mientras la carrera de Tom Cruise despegaba a la misma velocidad que los aviones de caza tras el estreno de “Top Gun: pasión y gloria” de Tony Scott (1986 ), la de su coprotagonista, la actriz Kelly McGillis no llevó el mismo rumbo. En la década de los 80, cuando la actriz iba encaminada a convertirse en uno de los grandes nombres de la industria, de repente, dejó de estar de moda.

La versión del director

El director de “Top Gun: Maverick”, Joseph Kosinski, dio a conocer la razón por la cual algunas de las estrellas de la primera película de Top Gun no formaron parte de esta secuela. En una entrevista con el medio Insider, el realizador dijo que no consideró el regreso de Kelly McGillis ni de Meg Ryan, ambas con un papel muy importante en la película original de 1986 porque sus tramas “no eran historias que estaban lanzando”.

McGillis fue la pareja de Tom Cruise en la primera película, mientras que Ryan era la esposa del compañero de Maverick, Nick Goose Bradshaw (Anthony Edwards). La historia que sí tratan es la del hijo de Goose: Rooster Bradshaw (Miles Teller) que por medio de Tom “Iceman” Kazansky (Val Kilmer) será entrenado por Maverick. “No quería que todas las historias miraran siempre hacia atrás. Era importante presentar algunos personajes nuevos”, explicó Kosinski.

La versión de la actriz

Kelly McGillis dijo en una entrevista para Entertainment Tonight en 2019 que no fue invitada a participar en la secuela, que los productores no se habían puesto en contacto con ella y lanzó un dardo contra los cánones de belleza estereotipados de Hollywood: “Soy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo y no es esto lo que se busca para la película. Prefiero sentirme segura en mi piel y fiel a mi edad que valorar otras cosas”, sostuvo la actriz.

En esa misma entrevista, McGillis de 64 años de edad dijo estar retirada de Hollywood , aunque ha tenido algunos pequeños papeles recientemente en algunas cintas. “Creo que mis prioridades en la vida cambiaron. No fue como una decisión importante que tomé para irme, fue sólo que otras cosas se volvieron más importantes. Me encanta actuar, me encanta lo que hago, me encanta hacer teatro, pero no sé. Para mí, mis relaciones con otras personas se volvieron mucho más importantes que mi relación con la fama.”

Kelly McGillis en la actualidad

McGillis vive en Carolina del Norte, donde es profesora de arte dramático y ayuda en una clínica de rehabilitación a mujeres con adicciones (ella misma vivió el efecto de las drogas). Se divorció en dos ocasiones y tiene dos hijas, Kelsey Lauren (30) y Sonora Ashley (27) fruto de la relación con su último marido, el millonario empresario Fred Tillman. Tras muchos rumores que especulaban sobre su verdadera identidad sexual, McGillis hizo pública su homosexualidad. Por ello, en 2010 decidió dar otro gran paso importante en su vida al casarse con la ejecutiva inmobiliaria Melanie Leis, de quien se divorciaría un año más tarde.