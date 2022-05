“Moonage daydream” estrena tráiler: el documental sobre David Bowie nos revela imágenes inéditas

El recien estrenado tráiler de “Moonage daydream” nos revela de una manera bastante visual y colorida el proceso creativo, musical y espiritual que rodeó a David Bowie durante su trayectora como cantante.

Con fotografías, actuaciones y música nunca antes vista, el documental está dirigido por la propia narración de Bowie. Además, es el primer proyecto cinematográfico que cuenta con archivos y documentación oficial creada por el propio cantante de “Heroes”.

El músico británico continua vigente en la memoria de sus fans. Foto: David Bowie / Instagram

Más detalles de “Moonage daydream”

El documental es dirigido por Brett Morgen, quien es conocido por sus proyectos “Kurt Cobain: montage of heck”, “The kid stays in the picture” y “Jane”. El director nominado al Oscar tuvo acceso a todas las bibliotecas personales de Bowie, incluidas las grabaciones maestras del cantante mezcladas por el productor Tony Visconti en 2017.

Durante una entrevista con CinemaCon, Morgen indicó que el largometraje está formado por miles de horas de imágenes raras de la interpretación del músico y por más de 500 recursos del archivo de Bowie.

“ Bowie no se puede definir, se puede experimentar ”, dijo Morgen en la CinemaCon. “ Es por eso que creamos ‘Moonage Daydream’, para que sea una experiencia cinematográfica única ”.

También dijo que había pasado dos años “revisando cada pieza de material en el archivo de Bowie” para crear la película.

¿Qué veremos en “Moonage daydream”?

Después de cinco años de producción, “Moonage daydream” examinará la vida y la creatividad de David Bowie, quien trabajó en ambientes de cine y música, pero también exploró otras formas de arte como la danza, la pintura, escultura, collage de video y audio, escritura de guiones, actuación y teatro en vivo.

¿Cuándo se estrenará “Moonage daydream”?

Según lo anunciado en el propio tráiler, llegaría a los cines en septiembre y se espera que esté disponible en HBO Max a inicios de 2023.