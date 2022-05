“Doctor Strange 2″ supera a “The Batman” y es la cinta más taquillera en lo que va del 2022

Fue en marzo que la más reciente película del Hombre Murciélago causó revuelo al presentar a Robert Pattinson como nuevo actor en el traje del héroe, en una historia distinta a las vistas anteriormente. “The Batman” de Matt Reeves tuvo un gran desempeño en las salas de cine a nivel mundial, y esto la convirtió en la película más taquillera del 2022 en su momento.

"The Batman" fue la nueva versión del Hombre Murciélago de DC Comics. Foto: composición/Warner Bros. Pictures.

De héroe a héroe

Pero en la actualidad, Batman le da la posta a otro héroe. “Doctor Strange in the multiverse of madness” cumplió su tercera semana en cartelera y el acumulado la convierte en la película más taquillera (hasta ahora) del 2022.

De acuerdo a la información de Variety, “Doctor Strange 2″ de Sam Raimi finalizó su tercera semana en cartelera consiguiendo 461 millones de dólares a nivel internacional y 342 millones en Estados Unidos, alcanzando un total de 803 millones.

Con esta cifra, el filme del Hechicero Supremo supera por 35 millones de dólares a “The Batman”, pero la cinta del Murciélago aún mantiene la cima del ranking de Norteamérica.

El filme del Hechicero Supremo supera por 35 millones de dólares a “The Batman”. Marvel anunció el logro en sus redes sociales-. Foto: @MarvelDato/ Twitter.

Mejor desempeño del doctor

“Doctor Strange 2″ ha logrado un desempeño superior a otros filmes de Marvel Studios, mucho más que la gran mayoría de los títulos del 2021, como “Black Widow”, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Eternals”.

Pero, a pesar de eso, la nueva aventura de Stephen Strange no ha podido siquiera alcanzar el éxito de Sony del 2021, “Spider-Man: no way home”, película que actualmente se ubica dentro de los primeros puestos de lo más taquillero de todos los tiempos.

“Doctor Strange in the multiverse of madness” aún tiene tiempo de seguir recaudando hasta que llegue la próxima película de Marvel, “Thor: love and thunder”, próxima a estrenarse en julio.