La importancia de Clea para Doctor Strange, según guionista: “Es el gran amor de Stephen”

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” llegó a los cines el último 6 de mayo y la escena poscréditos nos reveló a un nuevo personaje que influenciará mucho en el futuro desarrollo del UCM.

Hablamos de Clea, personaje interpretado por Charlize Theron y que, según los cómics, es un interés amoroso importante para Stephen Strange. En ese sentido, el guionista de la más reciente película de Marvel brindó detalles sobre la relación que tendrá Strange con Clea. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Quién es Clea?

Clea es una maestra de las artes místicas de la Dimensión Oscura y es sobrina del poderoso villano Dormammu. A pesar de todas sus habilidades, y el hecho de que también se convierte en Hechicera Suprema, es uno de los principales intereses amorosos de Stephen.

La historia de amor entre ambos descrita en los comics de Marvel llegaría a la pantalla grande, según la confirmación del guionista Michael Waldron.

Las sorpresas se mantuvieron hasta la escena poscréditos con la aparición de Clea, la poderosa hechicera interpretada por Charlize Theron. Foto: composición/LR

Guionista de “Doctor Strange” confirma relación entre Clea y Stephen

Michael Waldron, escritor de “Doctor Strange: in the multiverse of madness”, explicó durante una entrevista con Vanity Fair que Stephen finalmente está listo para encontrar a otra persona luego de tener su cierre con Christine Palmer, personaje interpretado por Rachel McAdams.

“Clea ha sido la contraparte de Strange en los cómics durante mucho tiempo. Ella es una hechicera increíble. Ella es también su gran amor, ella es su esposa en un momento. Tuvimos que concluir su historia con Christine Palmer, el personaje de Rachel McAdams, primero, y, al final, Strange se marcha con esta sabiduría. Ha podido enfrentar sus miedos y no tener miedo de amar a alguien o dejar que alguien lo ame. Creo que es el lugar perfecto, mentalmente, para que él esté y, finalmente, conozca a Clea, quien será una figura muy importante en su vida en el futuro”.