Anthony Hopkins es confirmado para interpretar a Sigmund Freud en “Freud’s last session”

El dos veces ganador del Oscar a mejor actor por “The silence of the lambs” y “The father”, Anthony Hopkins, será el encargado de dar vida al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, durante la víspera de la Segunda Guerra Mundial cuando se acerca al final de su vida e invita al escritor C. S. Lewis a debatir la existencia de Dios.

El guion está siendo escrito por Mark St. Germain y es una adaptación de su obra de teatro del mismo nombre. Dirigido por Matthew Brown, la producción estará a cargo de Alan Greisman, Rick Nicita y Meg Thomson.

Anthony Hopkins como Anthony en "The Father". Foto: Film4 productions

¿Qué veremos en “Freud’s last session”?

“La última sesión de Freud” se centra en el psicoanalista austriaco Sigmund Freud, quien invita a un joven C. S. Lewis, el escritor británico conocido por ser el autor de la serie de libros “Las crónicas de Narnia”, a su casa de la capital inglesa.

La historia ambientada en la víspera antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hace que los dos hombres enfrenten sus ideas sobre diversos temas como el amor, la sexualidad y la existencia de Dios.

Asimismo, se podrá apreciar la relación única de Freud con su hija Anna Freud, quien seguirá sus pasos y se convertirá también en psicoanalista. Se verá también el romance poco ortodoxo de Lewis con la madre de su mejor amigo.

Eleazar Ortiz y Helio Pedregal como C. S. Lewis y Freud, respectivamente, en la obra teatral "Freud's last session". Foto: Mark St. Germain

¿Cuándo será estrenada “Freud’s last session”?

Debido a que recién se ha confirmado que Anthony Hopkins será el protagónico, la fecha de estreno aún no está agendada. Sin embargo, se anunció que comenzará a rodarse en el último trimestre de 2022 en Londres.