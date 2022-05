“Bad boys 4″ sí llegará al cine: presidente de Sony confirma grabaciones con Will Smith

Hace dos meses la carrera actoral de Will Smith se vio perjudicada debido al incidente en los Oscar que protagonizó junto a Chris Rock. Esto hizo que varios de los proyectos que se encontraban en desarrollo fueran retrasados y hasta cancelados.

Uno de los más importantes y que más asombro causó fue “Bad boys”, la cuarta entrega de la franquicia era una de las más esperadas y el rumor de que iba a ser cancelada ocasionó opiniones controversiales entre los fanáticos.

Sin embargo, en una recién entrevista, el director de Sony, Tom Rothman, confirmó que el filme continúa en desarrollo bajo el protagonismo de Will Smith.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

Will Smith continúa en “Bad boys 4″

Durante una entrevista con el medio Deadline, el presidente de Sony, Tom Rothman, cuestionó la afirmación de que la secuela había sido cancelada.

“No. Eso fue incorrecto. Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está . No había frenos que bombear porque el auto no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió, y no creo que sea realmente mi lugar comentar, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona . Ese fue un ejemplo de una muy buena persona pasando por un muy mal momento, frente al mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención”.

Luego de que Will Smith ganara el Oscar a mejor actor, pidió disculpas por el incidente protagonizado junto a Chris Rock. Foto: composición LR/captura TNT

¿Cuándo estrenaría “Bad boys 4″?

Según las propias declaraciones de Rothman, la secuela está en desarrollo pero se encuentra estancada debido a un proceso creativo y no a la bofetada que llevó a Will Smith a renunciar a la Academia.

En ese sentido, “Bad boys 4″ estrenará en los cines eventualmente, pero no habrá una fecha exacta hasta que Sony resuelva los problemas creativos de la cinta.