Sonic feo en “Chip ‘n Dale”: director vuelve a la vida personaje que fans odiaron

Los fanáticos de los memes y amantes de la cultura popular recordarán lo que pasó en 2019, sobre todo cuando las primeras imágenes de “Sonic, the hedgehog” de Paramount Pictures llegaron a las redes sociales.

El caos y el disgusto de los fans del personaje de SEGA provocó tal alboroto que el director de la película tuvo que pedir disculpas y anunciar que la cinta cambiaría el diseño de Sonic.

Con ojos pequeños y brillantes, así como con un rostro muy alejado a lo visto en los videojuegos, el estreno se detuvo para rediseñar las escenas del filme.

El diseño original de Sonic fue criticado por el público. Foto: Paramount Pictures

El regreso del diseño original de Sonic

Si los fans creían que el Sonic feo había desaparecido, están equivocados. El personaje tiene un papel en la película de Disney Plus “Chip ‘n Dale: rescue rangers”, live action que mezcla la animación con actores reales.

Sonic feo es parte de la película "Chip n' Dale". Foto: Disney Plus

Como vemos, Sonic feo es presentado en una convención de fans firmando autógrafos y aprovechando su popularidad en internet. Así también, notamos cómo él mismo se promociona de esta manera y habla de cómo en 2019 provocó un caos en las redes sociales.

“Me querrán por quien soy, no como la última vez que en internet la gente vio mis dientes humanos y me hicieron tendencia mundial. Por mí, está bien. Si no entiendo las críticas, no me molestan”, dice el personaje.

El cameo inesperado de Sonic feo en la película "Chip n' Dale". Foto: Disney Plus

El director de “Chip n’ Dale”, Akiva Schaffer, le dijo a Polygon que la presencia de Sonic feo en la película fue un punto importante para ellos, pero que hubo todo un trabajo para obtener su licencia.

“Es uno de mis cameos favoritos”, afirmó. “Estoy emocionado de que la gente lo vea... No sé qué debo, qué se me permite decir al respecto, pero creo que lo disfrutarán”, puntualizó.