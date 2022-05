A 50 años de su estreno, vuelve a los cines la cinta protagonizada por el crack Hugo Sotil

Tras presentarse con éxito en la más reciente edición del Festival de Cine de Lima, finalmente llega a los cines peruanos la versión restaurada de la película peruana “Cholo”, de Bernardo Batievsky, protagonizada por el mítico futbolista Hugo Sotil.

Aniversario cincuenta

La película de 1972 y que este año celebra su 50 aniversario cuenta la historia de un joven (Hugo Sotil) que migra a Lima en busca de oportunidades. Diestro en fútbol desde pequeño, intenta encontrar una actividad que le permita la estabilidad económica y el éxito social.

Tras fracasar en sus intentos de ingresar a la universidad, se ejercita en la práctica de la pintura, pero es con el fútbol que va a lograr lo que quiere. Así, se convierte en todo crack, viaja por Europa y encuentra una compañera sentimental.

"Cholo" este año celebra su 50 aniversario cuenta la historia de un joven (Hugo Sotil) qué migra a Lima en busca de oportunidades.

El principio de todo

La restauración digital del filme estuvo a cargo del Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California (UCLA) y tuvo como impulsora principal de este proyecto a Andrea Franco Batievsky, nieta del director de esta cinta peruana y además cineasta y artista radicada en Los Ángeles.

Andrea se empezó a preocupar por las películas de su abuelo a partir del 2007, cuando se dio cuenta de que no estaban por ningún lado. Por ese entonces, ella recién se había mudado a California, pues tenía mucho interés en hacer una maestría en una escuela de arte (California Institute of the Arts), y ya estudiando ahí se le ocurrió que su tesis podría ser algo relacionado a su abuelo y sus películas.

Por la misma época, Andrea realizó un documental que se llama “Cuéntame de Bía”, en el que empezó a investigar sobre su abuelo y sus cintas. Esto, sumado a su proceso de hacer la tesis, hizo que viajara a Lima, donde empezó a buscar su material cinematográfico y no encontró los negativos (ni siquiera en la Filmoteca de Lima). Lo que halló solo fue un VHS y un DVD mal grabados.

Así nació la idea de restaurar sus películas: de la preocupación personal de Andrea como cineasta y artista, de siempre saber dónde va quedar y terminar lo que se crea.

Andrea Franco Batievsky, esta nieta del director de esta cinta peruana y además cineasta y artista radicada en Los Ángeles. Foto: Andrea Franco.

¿Por qué no había visto las cintas de mi abuelo?

La cineasta nos cuenta que su familia estuvo presente en la filmación de “Cholo” y de “Espejismos”. Su madre siempre le decía que no era una grabación normal, porque de alguna forma estaban ahí y se hacía divertido y especial. Por eso quedaron recuerdos muy profundos en ella, a pesar de que no los vivió, pero siempre formaron parte de su vida desde niña.

Andrea no había visto las películas de Bernardo hasta que empezó su proceso de investigación (tanto para su tesis como para su documental). En esos momentos, se preguntó ¿por qué hasta ese entonces no había visto las películas de su abuelo?, y eso la llevó a la interrogante también de ¿por qué no se pasan en la televisión o no se encontraban disponibles?

Entonces, surgió en ella un conflicto interno como artista y cineasta, al saber que el cineasta había creado esta obra y no se encontraba por ningún lado; a pesar de que “Espejismos” nos representó en los Globos de Oro y ganó el premio de Chicago, así como que “Cholo” fue muy popular en América porque nos mostraba la vida del jugador de fútbol Hugo Sotil.

“Cholo” fue muy popular en América porque nos mostraba la vida del jugador de fútbol Hugo Sotil, aquí con el director de la cinta, Bernardo Batievsky. Foto: Andrea Franco.

“El alma de mi abuelo me ha estado guiando todo este tiempo”

Cuando Andrea estaba en pleno proceso de iniciar su investigación en la escuela de arte de California, recibió la visita de su madre, quien le dijo que las dos personas que lo ayudaron a terminar “Cholo” vivían allí (también su abuelo vivió en Los Ángeles por mucho tiempo).

Con ese dato, ubicó a Larry Neiman, quien trabajó en la postproducción de ambas películas y que vivía a cinco minutos de su escuela. A raíz de ese encuentro, halló latas con copias de las cintas de “Espejismo” (dirigida por Armando Robles Godoy, producida por Bernardo Batievsky, su abuelo) en el Academy Film Archive (La academia de los premios Oscars), que provenían del Technicolor Reference Collection.

Esa copia de “Espejismos” se encontraba allí porque fue la cinta enviada por Perú para que nos representara en los Oscars como mejor película extranjera en 1973. Andrea nos confesó que el negativo original de la cinta fue robado en nuestro país (porque se llevaron la camioneta de distribución de Procine) y por ello no lo había encontrado. Lo hallado en La Academia era el material de color con el que se hace un negativo.

Además de “Espejismos”, halló el negativo original de “Cholo”. Todo guardado en las mejores condiciones posibles, “porque estamos hablando de Hollywood”, recalca Andrea.

“Espejismo” fue dirigida por Armando Robles Godoy y producida por Bernardo Batievsky (en la foto). Foto: Andrea Franco.

El sinuoso camino de la restauración

Una vez sucedido el hallazgo, contacta con Lima, pero le dicen que no había fondos ni presupuesto, ni siquiera un programa de desarrollo que le dijera ‘trae el material y lo trabajamos’, mucho menos los equipos necesarios.

No fue hasta el 2017, y ya cuando ya había terminado su tesis y su documental, que retoma el proyecto de restauración de las películas de su abuelo y trató de conseguir ayuda por diferentes lados.

Fue en esta instancia que se contacta con Violeta Núñez, escritora e historiadora de cine peruano, y se reúnen con Jan Christopher Horak, el entonces director del UCLA Film and Television Archive, quien recibe todo el material de las películas dentro del programa de restauración de dicha institución. Así, empiezan el proceso de restauración de “Cholo” en el 2018 y lo terminan en el 2020.

El proceso de restauración de “Cholo”, en el 2018 y terminándola en el 2020. Foto: Andrea Franco.

Cine = paciencia

Andrea ha aprendido al hacer cine que hay que tener mucha paciencia, porque el arte siempre sale cuando tiene que salir, y que generalmente es cuando el público está listo para recibirlo.

Así, llegó el 2021, año en que la organización del Festival de Cine de Lima la contactó y le propusieron que “Cholo” sea la película de inauguración. Esto se dio porque ya se conocía que Andrea se encontraba en el proceso de restauración de las cintas de su abuelo.

La versión restaurada de “Cholo” de Bernardo Batievsky se estrena este jueves 19 de mayo para alegría de los fanáticos del fútbol peruano. Foto: Prensa "Cholo".

Regreso a lo grande

Así, 50 años después de su estreno original, vuelve a lo grande y en pantalla gigante “Cholo”, de Bernardo Batievsky, y su nieta Andrea Franco nos da varias razones para ir a verla: “se debería ir a ver porque hay que apoyar el cine peruano, sea el de ayer, de hoy o de siempre, el que sea”.

“Para acercarse más al cine y a lo nuestro, a la historia del Perú, al patrimonio audiovisual. Para el recuerdo y la memoria futura. Para desmitificar la leyenda de que si existió o no esta película”, añade la cineasta.

Además, “para apoyar el futuro de las artes y el cine peruano. Ver de forma más nítida que hemos podido hacer un documento histórico de cómo se veía el Perú a fines de los 60, cómo se sentía ý cómo se pensaba”, resaltó Andrea para este medio.

Sobre todo, todos deberían ver “Cholo” para que logre mantenerse en cartelera por varias semanas , para que muchos más tengan la oportunidad de apreciarla en pantalla grande. Los que la vieron en su época, los que no la vieron, los fanáticos del fútbol y los que no.

