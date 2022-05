“Los juegos del hambre”: producción de precuela encontró en Tom Blyth a su protagonista

Lionsgate ya anunció el estreno de la precuela de “Los juegos del hambre” para el 17 de noviembre de 2023 . “The hunger games: the ballad of songbirds and snakes” (“Balada de pájaros cantores y serpientes”) se encuentra en plena producción y, hasta el momento, es poca la información de este nuevo proyecto cinematográfico.

Un joven Coriolanus Snow

Francis Lawrence, el director de las tres películas de la saga, indicó que esta nueva cinta, que se centra en la novela escrita por Suzanne Collins, ya ha encontrado a su protagonista: Tom Blyth será el encargado de ponerse en la piel de un joven Coriolanus Snow en una historia que tiene lugar 64 años antes de los acontecimientos que presenciamos en la trilogía original.

Lawrence indicó, a través de las redes sociales, lo siguiente: “Coriolanus Snow es muchas cosas: un superviviente, un amigo leal, un asesino, un niño que se enamora rápidamente y un joven ambicioso hasta la médula. La versión de Tom del personaje nos mostrará todas las complejas ambigüedades de este joven a medida que se transforma en el tirano en el que se convertiría”, explicó el director encargado de la saga original.

Francis Lawrence es el director de las tres películas de la saga "Los juegos del hambre". Foto: AFP

Tom Blyth será el antagonista - protagonista

El actor estadounidense, quien acaba de estrenar la serie “Billy, the kid” y ha participado en otras como “La edad dorada” o películas como “Robin Hood” y “Benediction”, dará vida a Snow muchos años antes de convertirse en el presidente de Panem , cuando es uno de los alumnos seleccionados por la Academia para formar parte del equipo de mentores que guiarán a los tributos de los diferentes distritos en la décima edición de “Los juegos del hambre”.

Tom Blyth acaba de estrenar la serie “Billy, the kid” y ha participado en la película “Robin Hood". Foto: AFP

¿De qué tratará “Balada de pájaros cantores y serpientes”?

Veremos cómo Coriolanus Snow, cuya familia ha perdido todo el dinero del que disponía tras la guerra del Capitolio con los distritos, hará todo lo posible para aprovechar la última oportunidad que tiene para sobresalir y labrarse un futuro haciendo que su tributo se convierta en el ganador.

Sin embargo, la suerte no estará de su parte, pues se deberá encargar de guiar a la tributo del distrito 12, Lucy Gray, de la que terminará enamorándose, una chica inteligente y con un don para la música, pero con pocas posibilidades de salir victoriosa.