Poco se ha hablado sobre Mordo en “Doctor Strange in the multiverse of madness”, pero ahora, luego del estreno de la cinta de Marvel, se ha revelado que el personaje interpretado por Chiwetel Ejiofor iba a aparecer en la primera escena de la película de Sam Raimi. Sin embargo, su destino iba a ser completamente sangriento.

El canal de youtube Heavy Spoilers elaboró un resumen de todo lo que no llegó al corte final basado en entrevistas a Michael Waldren (guionista) y Raimi (director), además de filtraciones que se confirmaron posteriormente.

Michael Waldron (guionista) y Sam Raimi (director). Foto: captura de Youtube

De tal manera, ahora se sabe que el comienzo del largometraje no iniciaba originalmente con América Chávez y Defender Strange corriendo y escapando de una criatura gigante.

En realidad, la cinta empezaba con un brutal enfrentamiento entre Mordo y Wanda que iba a definir el tono de la película. ¿De qué trataba la escena?

Bruja Escarlata vs. Mordo

Todo se conecta con la escena poscréditos de la primera entrega de “Doctor Strange”, donde Mordo promete acabar con todos los hechiceros del mundo.

Barón Mordo menciona a Los Illuminati en "Doctor Strange" 2. Foto: captura de Youtube/Marvel

Así, en “El multiverso de la locura”, el filme iniciaba con el personaje yendo a visitar a Wanda con el fin de matarla.

“Mordo iría a atacarla y ella lo convertiría en espagueti y lo decapitaría segundos después de su llegada”, reveló el medio.

La Bruja Escarlata desataría toda su fuerza contra los Illuminatti dándoles un destino fatal en "Doctor Strange" 2, según video filtrado. Foto: Marvel

Y esta iba a ser la escena perfecta para mostrar la transición de la Bruja Escarlata a villana, según revela Heavy Spoilers.

Luego de ese momento, llegaría la escena de Defender Strange y América Chávez corriendo, tal como se vio en el corte final.