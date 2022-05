Amber Heard revela que no la querían en “Aquaman 2”: “Luché mucho para quedarme”

El juicio por difamación que afronta Amber Heard, impuesto por Johnny Depp, ha dejado impactantes y hasta dolorosas revelaciones. Ambas estrellas han estado en el ojo de la tormenta debido, en gran medida, a los proyectos de los que han sido rechazados por su polémico caso. Si bien el actor ha dado por perdido a su icónico rol en “Piratas del Caribe”, la actriz está ahora en la cuerda floja del DCEU como Mera.

Amber Heard y Johnny Depp se enfrentan en el juicio por difamación que le entabló el actor de “Sleepy Hollow” a su expareja. Foto: Instagram

En sus declaraciones, Heard confirmó que su participación en “Aquaman 2″ se ha reducido drásticamente, pero eso no es todo.

En diálogos de la corte recogidos por The Direct, la estrella de Hollywood ha dado a conocer que Warner Bros. no la quería de regreso en la cinta protagonizada por Jason Momoa. “ Luché mucho para quedarme en la película. No querían incluirme en la película”, expresó.

Agregó que, si bien le permitieron grabar sus secuencias, parte de la acción que estaba plasmada en la narrativa fue relegada con los nuevos libretos que se elaboraron.

“Me dieron un guion. Luego me dieron nuevas versiones del guion que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje, sin dar spoilers, dos personajes que se peleaban entre sí. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Eliminaron un montón ”, detalló.

Fans creen que Emilia Clarke podría ser la nueva Mera en el futuro. Foto: composición /AFP/ Warner

¿Qué pasará con Mera?

No se sabe qué tan influyente pueda ser Mera para la trama de “The lost kingdom”. Por lo pronto, el citado medio informó que esta secuela dirigida por James Wan incluiría al hijo de la heroína con Arthur Curry, por lo cual es probable que ella solo sea aparezca en pantalla por ciertos momentos.