Secuela de “Piratas del Caribe” con Margot Robbie se encuentra en desarrollo

Margot Robbie ha participado en películas como “El lobo de Wall Street” o “Once upon a time in Hollywood” y ahora será la protagonista de la versión live-action de “Barbie”. Todos estos proyectos sin dudas la han convertido en una de las actrices con mayor auge actualmente.

Es por eso que, mientras la franquicia de “Piratas del Caribe” ha visto pausada su sexta entrega debido al juicio que viene enfrentando Johnny Depp, ha surgido la posibilidad, por parte del mismo productor Jerry Bruckheimer, de que Depp sea reemplazado por Robbie.

Margot Robbie interpreta a Harley Quinn en el Universo Extendido de DC. Foto: AFP

Margot Robbie como pirata

Durante una conversación con el medio The Sunday Times, el productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, aseguró que actualmente se encuentran trabajando en dos guiones para “Piratas del Caribe 6″.

Uno de estos tiene a Margot Robbie como protagonista , mientras que el otro no. No brindó más detalles sobre el segundo guion, pero se especula que la productora está esperando la resolución del juicio de Johnny Depp para un posible regreso de Jack Sparrow, aunque se debe resaltar que Depp aseguró que no volvería a interpretar al pirata ebrio.

Johnny Deep logró éxito mundial con "Piratas del Caribe". Foto: Walt Disney

En los últimos cinco años se habló de diferentes alternativas para la continuación de “Piratas del Caribe”, y dos fueron las más destacadas. Uno es un reboot a cargo del cineasta Craig Mazin, y el otro un film protagonizado por Margot Robbie y basado en los libros de Christina Hodson.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los dos ha sido oficializado, por lo que solo quedaría esperar a que se brinde un comunicado anunciando qué historia continuará con la franquicia de “Piratas del Caribe”.