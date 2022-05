¿Por qué “El extraño mundo de Jack” no tendría secuela? Danny Elfman explica el motivo

“El extraño mundo de Jack” llegó a la pantalla grande en 1993. El guion fue escrito por Tim Burton y el filme estuvo dirigido por Henry Selick. En su momento, la cinta creó una gran revolución dentro de la industria del cine infantil, ya que fue considerada muy oscura como para estar dirigida a niños.

Sin embargo, con el paso de los años, se han podido ver más producciones infantiles con ese toque de oscuridad; no obstante, ninguna ha podido superar el stop motion mostrado en el filme que juntaba a la Navidad y Halloween.

Después de 29 años de su estreno, tanto la historia como sus personajes y canciones aún son recordados y siguen llamando la atención de nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué Tim Burton no pensó en una secuela?

Tim Burton y los personajes de El extraño mundo de Jack. Foto: pinterest @9GAG

¿Tim Burton haría una secuela de “El extraño mundo de Jack”?

Durante una conversación con el medio Comic Book, el actor que prestó su voz a Jack Skellington y que compuso la inolvidable melodía de la película, Danny Elfman, habló sobre una posible secuela:

“Creo que Tim [Burton] siempre ha sentido que no [es necesaria una secuela], esto es lo que es. Pero ya sabes, no me sorprendería del todo si [la historia] volviera... Si tuviera una nueva versión, sin duda iría a dar un paseo con él. Pero él nunca expresó ningún interés en eso. Creo que sintió que esto era algo puro y que era lo que era y que tratar de hacer secuelas, creo que simplemente no lo inspiró. Pero no hablaré por Tim. Es su universo”.

Elfman también hizo énfasis en lo emocionante que fue para él y todo el equipo de producción ver la respuesta favorecedora del público, contradiciendo la idea de Disney, que pensaba que la cinta no iba a ser taquillera debido a la oscuridad que presentaba.

Agregó que para él es sorprendente poder ver a cientos de niños cantando “This is Halloween” hasta el día de hoy.