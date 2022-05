“Doctor Strange”: las otras adaptaciones en el cine y la televisión del hechicero de Marvel

“Doctor Strange” no era el único mago en los cómics: Dr. Destino, Zatara y Mandrake fueron tan populares que incluso este último tendría su propio serial. Pero, lo que lo hacía diferente fue que no era un humano normal, sino un superhéroe esotérico. La forma en la que el cómic abordaba su historia, le daba la posibilidad de presentar estados de la mente, planos astrales o fuerzas elementales.

Además, lo que hizo a su colección historietas de culto durante los años 70 fue el arte de Steve Ditko con su explosión de colorido, al estilo psicodélico.

"Doctor Strange" nació en la serie cómic: ”Strange Tales” #110, en julio de 1963. Foto: Marvel.

Primera aparición en la pantalla chica

Aunque el “Doctor Strange” esté de moda hoy en día, debido a la secuela de la más reciente adaptación cinematográfica, hay que remontarse al año 1978 para encontrar el primer intento de convertir al hechicero favorito de las historietas en un personaje de carne y hueso. “Dr. Strange”, fue un telefilm que se presentaba como el piloto para una serie de televisión.

El personaje estaba entre esos derechos que vendió Marvel Comics para ser desarrollados para la televisión durante los 70. Junto a Spiderman, El increíble Hulk y el Capitán América que nunca fueron más allá. Era el año 1978 y Superman (la película) con Christopher Reeve arrasaba en taquilla, por eso algunos ejecutivos de la cadena CBS pensaron que todo lo que sonara a superhéroe de cómic era una apuesta segura de éxito, así que se embarcaron en este proyecto.

En el piloto “Dr. Strange”, el doctor, es psicólogo y no cirujano, y está interpretado con convicción y con el prototipo erótico de esos años por Peter Hooten, John Mills añade su experiencia aportando tranquilidad como mentor del mago, mientras que Morgana Le Fay está encarnada por la actriz Jessica Walter.

El telefilm "Dr. Strange" de 1978 fue protagonizado por Peter Hooten. Foto: CBS.

Tráiler de “Dr: Strange” (1978)

Versión no oficial

En acción real, la única versión conocida antes de la versión de Benedict Cumberbatch era “Doctor Mordrid’ (1992) una versión sin acreditar del hechicero que de forma cómica transmitía la esencia del cómic en forma de cinta de serie B. Sin embargo, Marvel siempre tuvo reticencia en reconocerla, y es que la película dirigida por Scott Derrickson no ofrece para ellos la primera versión oficial en carne y hueso del superhéroe.

Tráiler “Doctor Mordrid’ (1992)

Película animada

También durante los 90, el director de culto Wes Craven se interesó en el personaje, pero hasta que el cine de superhéroes no se puso de moda no hubo un proyecto serio sobre su adaptación. El realizador Guillermo del Toro también intentó hacer su versión, pero fracasó.

Hasta ese entonces solo había aparecido en series de dibujos, por lo cual se pudo hacer una adaptación oficial en una cinta animadad llamada: “Doctor Extraño: El Hechicero Supremo” (2007). Su más reciente incursión en animación ha sido como parte de What If…? la serie de Disney Plus.

Tráiler de “Doctor Extraño: El Hechicero Supremo” (2007)

Versión definitiva

Desde su película en solitario de 2016 (su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel ), el personaje de Doctor Strange, interpretado de forma magistral por Benedict Cumberbatch ha tomado el papel de asesor en películas como Avengers: Infinity War, Avengers : Endgame y Spider-Man: No Way Home, y hasta en su propia película. Pero después de seis años, regresó a los cines como el personaje principal en su secuela “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.