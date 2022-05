El estreno de “Doctor Strange 2″ ya se ha convertido en un éxito rotundo. La película, dirigida por Sam Raimi, exploró el concepto del multiverso en el UCM con emocionantes cameos de algunas famosas estrellas invitadas, dentro de ellas Charlize Theron como Clea, quien estaría a poco de regresar a la pantalla grande en una potencial entrega de “Secret wars”.

Clea aparece en una escena a la mitad de los créditos finales. Foto: Captura de pantalla / Marvel.

Si bien hubo muchas quejas por la fugaz escena de los Illuminati vs. Bruja Escarlata, no hay duda que uno de los fancast más esperados era el de John Krasinski como Mr. Fantástico. Pero, ¿has pensado cómo serían estos personajes y cameos si “In the multiverse of madness” fuera una producción peruana?

En ese sentido, un viral de TikTok ha hecho popular un elenco de la cinta de Marvel con sus ‘variantes’ peruanas. Así, tenemos a Doctor TV como Stephen Strange, el personaje de Benedict Cumberbatch; Vanessa Saba como Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), ‘Peluchín’ como Reed Richards (Krasinski), ‘Lucianeka’ como América Chávez y más.

Como era de esperarse, los comentarios en el clip han presentado sus propias versiones del elenco. De ese modo, se leen propuestas de Susy Díaz como Clea, Christian Rivero como Strange, Magaly Medina como Wanda, Angie Arizaga como Mónica Rambeau, Carlos Vílchez como Mordo, entre otras hilarantes opciones.

De hecho, en base a estos otros ‘jales’, el creador del viral, identificado como @yeraldaniel679, publicó una segunda parte de este reparto nacional, en el que ‘postula’ a Anna Karina como Christine Palmer, Mónica Sánchez como Capitana Carter, y más divertidas versiones.