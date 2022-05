“Doctor Strange 2″ a la peruana: así sería “In the multiverse of madness” con cast nacional

Pese a que se esperaban diversos cameos, “Doctor Strange 2″ dejó reacciones mixtas con su elenco. Ahora, un viral de TikTok propuso sus propias ‘variantes’ peruanas.

"Doctor Strange in the multiverse of madness" ya está en los cines y los fans están más que emocionados. Foto: composición/difusión/Marvel

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe