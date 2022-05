“Thor: Love and Thunder”: el director, Taika Waititi habla sobre la actuación de Russell Crowe

Luego del estreno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, los fanáticos de Marvel se encuentran a la espera de “Thor: love and thunder”, cinta que dará fin a la historia del Dios del Trueno. El director Taika Waititi ha revelado que sorprenderá a los fans porque verán cosas que nunca había hecho antes en sus películas.

Sobre Russel Crowe

En una reciente entrevista, difundiendo la cinta, Taika Waititi dijo sobre el cotizado actor: “considero a Russell Crowe un amigo, y olvido que tengo algunos amigos que son realmente increíbles en lo que hacen. Cuando estaba en el set con Russell, yo estaba como: ¡Oh, mierda, eso es correcto! ¡Eres Russell Crowe! ¡Eres un actor realmente increíble!” , expresó el director.

El dios Zeus

En “Thor: Love and Thunder”, Russell Crowe interpretará a un Zeus que vive en un mundo de lo más lujoso que representará el Olimpo. Hasta allí viajará Thor y seguro veremos una divertida aventura, en donde el villano será Gorr, el carnicero de dioses.

A Taika Waititi le encanta que los actores improvisen, así que muchas de las cosas que veremos en la película no estarán en el guion y serán producto de la calidad interpretativa de los actores, siendo Crowe uno de ellos.

En otra cinta de Marvel

Cabe mencionar que Russell Crowe también participará en otra película de Marvel, “Kraven, el cazador”, donde seguramente será el padre del protagonista interpretado por Aaron Taylor-Johnson.

¿Cuándo se estrena “Thor: Love and Thunder”?

“Thor: Love and Thunder” se estrenará el 8 de julio de 2022. Mientras que las anteriores cintas del Dios del trueno y el resto del Universo Cinematográfico de Marvel pueden disfrutarse en Disney Plus.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”