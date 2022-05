“Doctor Strange 2″ ya es el mayor éxito de taquilla en la historia de Sam Raimi

“Doctor Strange en el multiverso de la locura” tuvo un primer fin de semana de impacto en taquilla. Su estreno ya superó el de las tres películas de “Spider-man” que dirigió Sam Raimi. El regreso del cineasta a la dirección después de nueve años ha sido todo un éxito.

Las mejores cifras de Raimi

El medio Deadline ha informado que “Doctor Strange 2″ ha superado todas las estimaciones iniciales porque en unos días ha recaudado casi 200 millones de dólares. Por lo tanto, se ha convertido en el mejor primer fin de semana de una película dirigida por Sam Raimi.

“Doctor Strange 2″ ha superado con creces los 114 millones de dólares de Spider-man (2002) y los 151 millones de dólares de Spider-man 3 (2007). Ambas películas, como en el caso de la secuela del Hechicero Supremo, se estrenaron el primer fin de semana de mayo. Mientras que Spider-man 2 (2004), por su parte, se estrenó el 4 de julio y obtuvo solo 88 millones de dólares.

La taquilla de “Doctor Strange 2″

De acuerdo con las cifras oficiales, la secuela de “Doctor Strange” es la película más taquillera en lo que va del año al recaudar en su primer fin de semana un total de 450 millones de dólares en todo el mundo.

Mientras que el total de la taquilla de “Doctor Strange in the Multivese of Madness” solo en Estados Unidos alcanzó unos 185 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que los 450 millones, en realidad, se lograron sin haberse estrenado en China (el mercado más grande en todo el mundo), Rusia y Ucrania.