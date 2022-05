“Todo en todas partes al mismo tiempo” y su multiverso anuncian su llegada al Perú

Diamond Films Perú, la principal distribuidora de cine independiente en nuestro país, trae una de las cintas más pedidas sobre el multiverso (tema que está de moda gracias a “Doctor Strange 2“): “Todo en todas partes al mismo tiempo”, un esperado largometraje que cuenta con 97% de aprobación en Rotten Tomatoes debido a la novedosa e interesante propuesta que plantea.

Con la garantía del estudio A24

“Everything everywhere at all once” (su titulo en inglés) es una aclamada comedia negra de ciencia ficción que tiene el sello de calidad del reconocido estudio A24 y su historia también nos transporta a los peligros de alterar los hilos de diferentes universos.

Considerada una de las películas más controversiales y aplaudidas por la audiencia en redes sociales, la producción ha generado una gran legión de fanáticos en todo el mundo debido a la temática que aborda y cómo lo hace. Las actuaciones, los efectos, la historia y el guion son solo algunos de los temas que se elogian de este filme.

La película está protagonizada por la actriz china Michelle Yeoh. Foto: Diamond Films.

¿De qué trata “Todo en todas partes al mismo tiempo”?

“Todo en todas partes al mismo tiempo” se centra en la vida de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), quien lucha por mantener su negocio a flote, a sortear el pago de impuestos a Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), una despiadada auditora y a mantener buenas relaciones con sus seres queridos. En su camino, ella descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombrante y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos.

¿Cuándo se estrena en el Perú?

Los escritores y directores Dan Kwan y Daniel Scheinert (conocidos como Daniels) son los creadores de esta película tan imaginativa, inteligente e intensa que nos llevará a un viaje que nunca podremos olvidar.

Por ahora, la película no cuenta aún con una fecha de estreno concreta, pero Diamond Films Perú ya confirmó su llegada para el mes de junio de no mediar incoveniente.

Por ahora, la película no cuenta aún con una fecha de estreno oficial en el Perú. Foto: Diamond Films

Trailer de “Todo en todas partes al mismo tiempo”