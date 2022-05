“Avatar 2″ lanza tráiler: 13 años después, Pandora regresa con espectáculo visual

Parece que ha pasado una vida desde que fue creado el universo Avatar en el 2009. Poco más de una década después, James Cameron ha presentado finalmente el primer tráiler de “Avatar 2: the way of water”.

¿Qué ha pasado en Pandora en este tiempo? La última vez que vimos a Jake Sully (Sam Worthington) se convirtió en el salvador de los Na’vi después de ser adoptado en su tribu, perdonado por ser un espía humano y finalmente decidiendo ponerse del lado de estos sereds en su lucha contra la humanidad.

Al transferir su conciencia al cuerpo de su avatar híbrido humano/Na’vi, Jake pudo comenzar una nueva vida en Pandora junto con su compañera Neytiri (Zoe Saldaña).

Tráiler “Avatar 2: the way of the water”

¿Qué veremos en “Avatar 2″?

Si bien Jake y Neytiri regresan en el primer tráiler de “El camino del agua”, esta vez no están solos. En el tiempo transcurrido en la saga han tenido hijos, y hay una serie de tomas en el tráiler que llaman la atención sobre cómo el crecimiento de las familias Na’vi será importante para la trama.

Además de un niño Na’vi, el tráiler también presenta tomas de Jake y Neytiri cuidando a un niño aparentemente humano que tiene que usar una máscara especial para poder sobrevivir en el planeta.

"Avatar 2" vuelve a los cines 10 años después de su primera parte. Foto: Disney

La trama de “Avatar 2″ nos llevará a ver los Na’vi obligados a defender sus hogares de los invasores. Para cualquier otra franquicia, una premisa tan sencilla podría no ser suficiente para movilizar al público, pero luego de que James Cameron dijera que la película llevará al que la vea a conocer los límites de Pandora, la atención ya cayó sobre esta cinta.