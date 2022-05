Luego de meses de rumores y teorías por parte de los fans, “Doctor Strange 2″ finalmente confirmó que la verdadera villana de la película es Bruja Escarlata, el poderoso papel interpretado por Elizabeth Olsen. Con sus oscuras habilidades obtenidas del peligroso Darkhold, ella quería apoderarse del multiverso para recuperar a los hijos que su propia magia creó.

No obstante, hacia el final del largometraje, unas dolorosas escenas dejaron entrever que la alguna vez bondadosa vengadora había muerto. Si bien tuvo su momento de redención, su propósito se había redirigido hacia un sacrificio necesario, que sus admiradores no pensaron ver.

La Bruja Escarlata busca recuperar a su hijos Tommy y Billy, vistos por primera vez en "Wandavision". Foto: Marvel

En ese sentido, la actriz dio esperanzas sobre su futuro en el UCM en una reciente entrevista con Hollywood Access, en el que se le preguntó si su personaje realmente cayó en batalla durante el cierre de “In the multiverse of madness”.

“ No puede desaparecer nunca, no creo . Especialmente con el multiverso. Pero no lo sé. Creo que es consciente de lo que ha hecho, pero no, no creo que se haya ido ”, expresó.

Con ello, sus fieles seguidores pueden tener un respiro de alivio, ya que es posible que Marvel Studios prepare nuevos proyectos con la querida Wanda Maximoff, sobre todo porque un informe de Giant Freakin Robot indicó que la artista habría extendido su contrato por varios años.

De hecho, muchos creen que la firma presidida por Kevin Feige podría considerar una segunda entrega de “WandaVision”. Además, es posible que la bruja pueda tener algunas apariciones especiales en el confirmado spin-off “Agatha: House of Harkness”.