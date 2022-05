“Doctor Strange 2” acusada de plagio por Jamie Lee Curtis: actriz arremete contra Marvel

“Doctor Strange 2″ ya se ha estrenado en el Perú y en diversos países del mundo. La trama y los inesperados cameos que incluyó el metraje, especialmente el de la primera escena postcréditos, fueron algunos de sus principales atractivos. De hecho, la presencia de héroes de otras realidades fue posible gracias a su trama multiversal, misma que ha desatado las críticas de Jamie Lee Curtis.

La actriz recientemente ha participado en “Everything everywhere at all once”, una aclamada comedia negra de ciencia ficción que tiene el sello de calidad del reconocido estudio A24. Su historia también nos transporta a los peligros de alterar los hilos de diferentes universos.

En ese sentido, Lee Curtis no ha dudado en acusar a “In the multiverse of madness” de plagiar uno de los afiches de la cinta en la que actúa. “¿Marvel tiene una película que se estrena con un póster copiado?” , expresó en parte de una publicación vía su cuenta oficial en Instagram.

Jamie Lee Curtis acusa a Marvel de copiarle el poster a un reciente estreno de A24. Foto: Instagram/@curtisleejamie

Asimismo, no dudó en atacar el gran presupuesto de los filmes de Marvel y compararlo con el largometraje de A24: “¡”Everything everyhere” es MARAVILLOSA! Tiene un corazón profundo y un tratamiento visual BRILLANTE, actuaciones EXTRAORDINARIAS y FANTÁSTICAS ESCENAS DE LUCHA ...... Y CUESTA MENOS que TODO el presupuesto del servicio artesanal de Doctor Strange y/o cualquier otra película de Marvel”.

Jamie Lee Curtis critica a Marvel por descomunales presupuestos en sus películas. Foto: Instagram/@curtisleejamie

Este mismo reclamo lo hizo en otro post en su Instagram, en donde -usando una escena del detrás de cámaras- indicó que aplicar efectos prácticos serían mejor en comparación de los ambientes recreados por computadora que hacen para el UCM. “Aquí no hay pantalla verde como otras películas de multiverso que ya quisieran serlo. Gente real. Lugares reales. Vieja escuela”.

Jami Lee Curtis ataca el uso de tecnología digital en los filmes de Marvel. Foto: Instagram/@curtisleejamie

¿De qué trata “Everything everywhere at all once”?

Cuando una ruptura interdimensional desbarata la realidad, una improbable heroína debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.