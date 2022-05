“Los Picapiedra” de 1994: ¿qué pasó con sus actores y cómo lucen a 28 años del estreno?

En 1994, Steven Spielberg produjo una versión live action de la clásica serie animada “Los Picapiedra”. Con el paso de los años, y gracias a internet, esta cinta no solo ha perdurado en la mente de los espectadores, también se ha posicionado como una de las versiones favoritas de historias que pasan de la TV al cine.

Con estrellas como John Goodman y Rick Moranis en el reparto, la cinta fue un gran éxito de taquilla, a pesar de que los críticos la odiaron. A 28 años de su estreno, repasemos qué pasó con su elenco y cómo lucen en la actualidad.

John Goodman fue Pedro Picapiedra

Si bien ha quedado como una de las mejores elecciones del reparto, la verdad es que John Goodman no era el único en quien la producción pensó para dar vida a Pedro Picapiedra. John Belushi era la otra opción. Con el paso de los años, Goodman ha aparecido en varias de las películas de los hermanos Coen, incluidas “El gran Lebowski” y “¿Dónde estás, hermano?”. Además, dio su voz a Sully de “Monsters University” de Pixar.

John Goodman dio vida a Pedro Picapiedra. Foto: Universal Pictures

Elizabeth Perkins fue Vilma Picapiedra

Para 1994, Perkins ya era conocida por sus papeles en “Big” y “He said, she said”. En el 2005, interpretó a Celia Hodes en la serie “Weeds”. Ha aparecido en “Hop” y “The lorax”, y protagonizó la comedia de corta duración “How to live with your parents”.

Elizabeth Perkins fue Vilma Picapiedra en live action. Foto: Universal Pictures

Rick Moranis también estuvo en “Los Picapiedras”: fue Pedro Mármol

El mejor amigo de Pedro Picapiedra, Pedro Mármol, es uno de los personajes más populares de la serie animada. Por lo que se sabe, Danny DeVito fue la primera opción para el papel, pero el actor no aceptó, por lo que se le dio la oportunidad a la estrella de “Ghostbusters” y “Spaceballs”, Rick Moranis.

Rick Moranis estuvo también en el live action como Pedro Mármol. Foto: Universal Pictures

La carrera de Moranis se pausó en 1997 tras la muerte de su esposa. Sus créditos cinematográficos incluyen “Querida, encogí a los niños” y “Big Bully”. En el 2016 rechazó aparecer en el rebot de “Cazafantasmas”. Ha tenido apariciones esporádicas en televisión con especiales sobre cultura popular.

Rosie O’Donnell fue Betty Mármol

Rosie O’Donnell fue Betty Mármol en la película de Steven Spielberg. Foto: Universal Pictures

Si bien algunos pensaron que no se parecía mucho a la esposa de Pablo Mármol, Rosie O’Donnell ganó el papel tras convencer con su interpretación al productor Steven Spielberg; la actriz Janine Turner también fue considerada para el personaje. O’Donnell presentó su propio programa de entrevistas hasta 2002 e hizo apariciones especiales en “Will & Grace”, “Nip/Tuck” y “Drop dead diva”. Tiene un papel recurrente en la serie de ABC “The Fosters”.