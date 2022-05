Día de la Madre: 10 películas que retratan de forma diversa la maternidad

La labor de una madre no es una tarea fácil, sobre todo cuando se tiene algún hijo que no ayuda mucho a que las cosas salgan bien; y el cine siempre ha estado ahí para hacerlo notar. El séptimo arte, además nos permite desmitificar y ver la maternidad través de diversos lentes y filtros, en algunos casos más realistas y sufrientes y en otros placenteros y despreocupados, todo depende del punto de vista de los creadores.

Por eso, el mundo del cine nos ofrece películas en las que podemos comprobar que, en lo referente a los hijos, no está todo dicho y hecho. Las relaciones de madres e hijos suelen verse afectadas muchas veces por factores externos, sobre todo por no ser como el mundo quiere que sea una madre. Por ejemplo, un tópico no muy tratado en la pantalla gigante es el de las madres que deciden ver afectadas sus vidas por sus hijos debido a que creen que pueden causarles daño el salir de su rutina familiar, postergando su propia felicidad.

Hay madres en el cine (y la vida real) para todos los gustos. De las buenas, malas, abnegadas, posesivas, las adoptivas o las que han perdido un hijo. Asi que si quieres pasar su día (o cualquier otro) junto a tu progenitora y emocionarte y, sobre todo, saber que muchas cosas de las que piensa o le ocurren, no son solo cosa de ella, te dejo una selección muy personal de películas para disfrutarlas juntos.

1. “Madre Paralelas” de Pedro Almodóvar (2021)

Inicio esta lista con la más reciente cinta del maestro Almodóvar: “Madres paralelas” que juega a ser un melodrama con alma de thriller, por la forma de abordar cómo evoluciona la relación entre dos mujeres que han dado a la luz el mismo día, Janis (Penélope Cruz) y Ana que coinciden en la misma habitación de un hospital. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y anhela ser madre, y la otra, Ana, es una adolescente que está asustada y arrepentida de serlo. Las pocas palabras que cruzan en esas horas creará un vínculo especial entre ambas que se complicará en el futuro. Puede verse en Netflix.

2. “Un sueño posible” de John Lee Hancock (2009)

Sandra Bullock protagoniza “ The blind side” . Ella es una madre que adopta a un adolescente negro para rescatarlo de la calle. Micheal Oher, se integra en poco tiempo, y con la ayuda de una típica familia blanca de los suburbios de Estados Unidos sale adelante para llegar a ser un jugador profesional de futbol americano. Es una historia difícil de creer, pero que está basada en la vida real. Esta madre es un claro ejemplo de que la adopción es una gran opción para salvar a alguien de verdad. si quiere. Disponible en HBO Max.

3. “Tenemos que hablar de Kevin” de Lynne Ramsay (2011)

Este buen drama de suspenso nos presenta a la genial Tilda Swinton (Eva) como la madre de Kevin, una autora y editora de guías de viaje, y a Franklin (John C. Reilly‎) un fotógrafo publicitario que deciden, a pesar de las dudas, tener su primer hijo con casi cuarenta años. Así nacerá Kevin, un niño que complicará sus vidas hasta límites insospechados, luchando para llegar a un acuerdo con su hijo y los asesinatos que ha cometido. Se nos queda una pregunta en el aire, ¿las madres deben perdonar todo? Se puede ver en FilmIn.

4. “Terminator 2″ de James Cameron (1991)

Terminator 2 es una de las grandes cintas de ciencia ficción de todos los tiempos. Entre sus virtudes se cuentan: la dirección del gran James Cameron; la presencia de Arnold Schwarzenegger; los mejores efectos especiales de la época; y la creación del personaje de la mamá más aguerrida de la historia del cine, interpretada por Linda Hamilton. Ella es una madre se arma de valor y está dispuesta a destruir a un cyborg que viajó del futuro para matar a su hijo, las madres que harían lo que fuera necesario para proteger a sus hijos, de seguro se sentirán identificadas. Disponible en Netflix.

5. “La habitación” de Lenny Abrahamson (2015)

Room es otra cinta de suspenso en donde vemos a Jack, un niño de cinco años, cuya habitación donde vive para él es el mundo entero. Esa habitación es el hogar de Jack, mientras que para su madre (Brie Larson) es la cárcel donde lleva siete años encerrada, secuestrada desde los diecinueve años. Con gran ingenio, la joven ha creado en ese reducido espacio una vida para su hijo, y su amor por él es lo único que le permite soportar lo insoportable. Pero la curiosidad de Jack va en aumento, a la par que la desesperación de su madre, que sabe que la habitación no podrá contener ambas cosas por mucho más tiempo, entonces pasa lo inevitable. Disponible en Netflix.

6. “Lady Bird” de Greta Gerwig (2017)

Si una madre ha superado con éxito los primeros años de vida de su hijo, seguro que podrá afrontar ¿o no? otro de los momentos en los que tendrá que ponerse a prueba: la adolescencia. En esta buena cinta vemos la relación entre una madre y su hija adolescente, en la que no faltan los conflictos diarios, pero en la que también se ven con claridad el irrompible lazo de amor que las une. Gran trabajo de Saoirse Ronan como Christine “Lady Bird” McPherson y Laurie Metcalf como Marion, su madre. Puede verse en Apple TV+.

7. “Erin Brockovich” de Steven Soderbergh (2000)

Cinta también basada en la vida real con Julia Roberts como Erin Brockovich, una madre poco convencional y de armas tomar, que en su búsqueda por proveer a sus hijos, consigue un trabajo en un despacho legal. Desde allí inicia una cruzada personal en contra de una compañía de energía que contamina el agua potable del pueblo donde vive. El persnaje de Roberts, seguramente sirvió de inspiración para muchas madres solteras que sacan adelante a sus hijos con un sentido inquebrantable de lucha y determinación. Disponible en Movistar Plus y Claro TV.

8. “Carol” de Todd Haynes (2016)

En la Nueva York de la década de 1950, una joven trabajadora de una tienda de moda y una mujer elegante y sofisticada, que vive inmersa en un matrimonio en el que no encuentra la felicidad, entablan una amistad que dará paso a una creciente atracción mutua que termina en una relación lésbica de consecuencias complicadas para las vidas de ambas, principalmente en la vida de Carol (la sensacional Cate Blanchett) que debido a este tipo de amor se le cierran las puertas para poder encargarse de su hija. Puede verse en Amazon Prime Video.

9. Más que madres de Cindy Chupack (2019)

Carol (Angela Bassett), Gillian (Patricia Arquette) y Helen (Felicity Huffman), amigas de toda la vida, se sienten marginadas y olvidadas por sus hijos ya adultos en el día de la madre. Se van a Nueva York para verlos y allí descubren que tienen que cambiar algo en sus vidas, tanto ellos como ellas. La aventura se convierte en un viaje interior, en el que deben redefinir su relación con hijos, amigos, parejas y, lo más importante, ellas mismas. Para pasar un buen domingo en casa con tu madre. Disponible en Netflix.

10. Todo sobre mi madre de Pedro Amodóvar (1999)

Y cerramos esta muy subjetiva lista con otra del genio manchego. Aqui Almodóvar nos presenta a Manuela (una inolvidable Cecilia Roth) como una madre soltera de un adolescente llamado Esteban, que muere atropellado el día que cumple 17 años, de camino a casa después de ir al teatro. Ella iniciará entonces la búsqueda del padre de Esteban en Barcelona, quien ahora es un travestí, para contarle lo ocurrido. Acompañan a Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña, Antonia San Juan, Rosa Maria Sardà, Fernando Fernán-Gómez, Fernando Guillén, Toni Cantó, Eloy Azorín, Carlos Lozano en una de mis cintas preferidas de siempre. Veala por Netflix.