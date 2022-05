“Doctor Strange en el multiverso de la locura” presenta de manera fugaz a un personaje cósmico muy poderoso de los cómics de Marvel. La cinta no solo reveló al personaje de Charlize Theron, sino que mostró la gran importancia de América Chávez en el UCM. ¿A quién mostró la secuela del ‘Hechicero Supremo’?

ALERTA DE SPOILERS DE “DOCTOR STRANGE” 2

El personaje escondido que aparece en “Doctor Strange in the multiverse of madness” es el Tribunal Viviente, una poderosa entidad cósmica.

El rostro del Tribunal Viviente en la escena del viaje de Doctor Strange con América Chávez. Foto: captura de Marvel

Cuando Strange y América Chávez viajan a través de diferentes universos luego de huir de la Bruja Escarlata, vemos que ambos pasan por lugares nunca antes vistos.

La escena está llena de efectos especiales impresionantes, pero un detalle que pocos notaron fue que en una de esas realidades que pasan fugazmente, está escondida la cabeza del Tribunal Viviente.

Doctor Strange y América Chávez viajando por el multiverso. Foto: Marvel

De hecho, la imagen ya había aparecido en un spot de TV, por lo que algunas personas ya sabían sobre esta aparición.

¿Quién es el Tribunal Viviente?

El Tribunal Viviente es uno de los personajes más poderosos e imponentes de los cómics de Marvel.

Tribunal Viviente en los cómics. Foto: Marvel Comics

Su función es casi la de un ser omnipotente. Se encarga de impartir juicios imparciales, pero conocidos por ser sumamente brutales.

En “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, el Mordo de otro universo revela que tiene en su poder el báculo del Tribunal Viviente, una reliquia antigua del ser cósmico.

Aún no sabemos si este personaje aparecerá otra vez, pero con los poderes de América Chávez ya sabemos que todo es posible.