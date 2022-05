“Doctor Strange 2″: ¿quién es América Chávez y cuál será su importancia en el UCM?

Con el estreno de “Doctor Strange 2″, fanáticos no solo han sabido qué pasó con el multiverso de Marvel tras los eventos de “Loki” o “Spider-Man: no way home”, también han tenido la oportunidad de conocer a nuevos personajes. Este es el caso de América Chávez.

Interpretada por Xochitl Gomez, esta heroína hace su debut en el UCM con el “Multiverso de la locura”, película que nos dejará conocer má sobre sus poderes y su importancia para el futuro de la saga cinematográfica.

¿Quién es América Chávez?

América Chávez en los comics y en el UCM. Foto: composición LR/ Marvel Comics / Twitter

América Chávez tiene una primera aparición en los cómics en Vengeance #1 en septiembre de 2011, donde se convirtió en el segundo personaje en asumir el nombre de Miss América. Para el 2017 protagonizaría su propia historia titulada “América”. Ha logrado popularidad por sus apariciones en Young Avengers.

La heroína pertenece a Paralelo Utópico, una dimensión ajena al multiverso Marvel, y creado por Demiurgo, la encarnación de la energía viva de la Tierra.

América Chávez junto a los Young Avengers. Foto: Marvel Cómics

Poderes de América Chávez

América Chávez es uno de los seres más poderosos de todo el mundo Marvel. Incluso Loki, quien muere y renace como un adolescente en la serie de los Jóvenes Vengadores, la describió como “una mujer casi indestructible que puede arrojar tanques a la Luna“. Entre lo que puede hacer está:

Puede aprovechar la energía ambiental para aumentar sus poderes, esto le ha permitido neutralizar a entidades cósmicas

Súper fuerza

Súper velocidad

Capacidad de volar.

¿Cuál es su importancia en “Doctor Strange 2″?

Quizás su aporte más importante para “Doctor Strange in the multiverse of madness” es que Chávez tiene la capacidad de abrir portales interdimensioanles y así puede viajar por el multiverso, habilidad que atraerá a Wanda Maxinoff, quien quiere volver a la vida a sus hijos Billy y Tommy.