“Doctor Strange 2”: El significado del tercer ojo de Strange y cómo afecta al UCM ¡Spoilers!

Dirigida por Sam Raimi, “Doctor Strange in the multiverse of madness” ya llegó a los cines para expandir el Universo Cinematográfico de Marvel y el resultado ya está dando que hablar entre los críticos y los fans.

Como se ve en la cinta, la bruja Escarlata, corrompida por el Darkhold (el libro de los pecados o de los condenados), le quita los poderes a América Chávez para poder viajar a través del multiverso y así poder tener la vida que quiere con sus hijos Tommy y Billy. Por su parte, el Doctor Strange también usa el Darkhold, para apoderarse del cadáver de una variante suya fallecida y rescatar a América antes de que Wanda la asesine. Esta es derrotada y, totalmente arrepentida, destruye su templo y termina sepultada. Mientras tanto, Strange y América logran escapar a su universo para ser felices.

La bruja Escarlata es corrompida por el Darkhold (el libro de los pecados o de los condenados. Foto: Marvel.

Aparece el tercer ojo

En la escena final de la cinta se ve a Stephen Strange tranquilo por Nueva York. Este momento se interrumpe repentinamente cuando un tercer ojo se abre en su frente. Más tarde, en la escena de la mitad de los créditos, Strange acepta ir con Clea para reparar un desastre que creó y, justo antes de atravesar un portal con ella, su tercer ojo se abre de nuevo.

En ambos casos, el tercer ojo tiene un extraño parecido con el que se ve en la frente de la variante de Sinister Strange, con quien lucha previamente en la película. Lo más probable es que le haya crecido a Stephen como consecuencia de haber usado el Darkhold y eso es seguramente lo que veríamos en una próxima secuela.

El tercer ojo de Stephen tiene un extraño parecido con el que se ve en la frente de la variante de Sinister Strange. Foto: Marvel.

¿Cuál sería el significado del tercer ojo?

La respuesta se encuentra en las historietas. Los cómics explican que es una proyección del ojo de Agamotto que lleva como amuleto siempre el hechicero, y que a veces se manifiesta en su frente.

La versión de cómic del talismán permite a su portador, entre otras cosas, recrear eventos recientes y ver ciertas verdades sobre el alma de una persona. Cuando se usa, el talismán generalmente causa un tercer ojo en la frente del portador. Pero, en las historietas, el ojo de Agamotto solo puede ser usado por usuarios de magia que están del lado del bien.

Así, es probable que la versión malvada de Doctor Strange haya sido capaz de dominar esa técnica, lo que explicaría su tercer ojo en la frente y que puede ser un poco diferente al de los cómics. Queda ver cómo se manifiesta exactamente este extraño ojo y qué problemas pueden causar a Stephen.