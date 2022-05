“Doctor Strange 2″, películas y series Marvel que debes ver antes: “WandaVision”, “What if?” y más

Tras una larga espera, “Doctor Strange in the multiverse of madness” llegó a las salas de cine. Con fanáticos emocionados por lo visto en el tráiler de la cinta dirigida por San Raimi, son muchos los que esperan ver las acciones que tomarán Steven Strange y Scarlet Witch, quienes deberán afrontar las consecuencias de jugar con el multiverso.

Con el Universo Cinematográfico de Marvel en continua expansión, y con el estreno de series en Disney Plus de la marca, son varias las historias que se entrelazan y siguen la continuidad de esta saga. Antes de “Doctor Strange 2”, estas son las películas y series (capítulos) que debes ver.

“WandaVision”

Los fanáticos de Marvel se han estado preguntando qué tan importantes son los programas de Disney+, “ WandaVision” es quizás una de las claves para entender lo que pasa entre “Multiverse of madness” y Wanda Maximoff.

Elizabeth Olsen es principalmente reconocida por interpretar a La Bruja Escarlata en el UCM. Foto: Marvel Studios

Si hablamos de capítulos en especial, es recomendable volver a ver el ocho, “Previously on”, donde se muestra a la verdadera Agatha Harkness, quien busca saber cómo Wanda creó Westview, pero, sobre todo, cómo controló la mente de los habitantes.

Agatha Harkness se reveló como la gran villana de "WandaVision". Foto: Marvel Studios

Otro punto clave son los detalles que se dan sobre la magia que utiliza Maxinoff, la cual recibe mayor potencia con el uso de runas o hechizos. Esto nos da pistas de cómo se crea el multiverso de Doctor Strange y sus realidades, donde conoceremos a personajes como America Chavez.

What If…? (episodios 1, 4, 5, 8 y 9)

"What if...?" llegó a Disney Plus y sorprendió a fanáticos. Foto: Marvel Studios

Los espectadores que buscan entender más sobre lo que pasará en “Doctor Strange 2” deben ver el primero, cuarto, quinto, octavo y noveno episodio de la serie . Ellos son: “¿What if… Capitana Carter fuera la primera vengadora?”, “¿What if... Doctor Strange perdiera su corazón en lugar de sus manos?”, “Zombies?!”, “Ultron Won?” y “The watcher broke his oath?”.

Como lo confirma el póster de la película, aparecerá una variante de Capitana Carter. Además, habrá una versión de Sinister Strange, como se exploró por primera vez en “¿What if...?”. Por otro lado, podemos ver la versión zombie de algunos vengadores caídos.

Películas para ver antes de “Doctor Strange 2″