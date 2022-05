“Doctor Strange 2″: Marvel recuperará la inversión que hizo en la película en solo dos días

“Doctor Strange in the multiverse of madness”, la nueva película de Marvel Studios llegó a los cines peruanos y de muchos países del mundo. Y al parecer las expectativas se acabarán cumpliendo porque el estudio presidido por Kevin Feige recuperaría la inversión en apenas un par de días. Así de fuerte va la secuela del Hechicero Supremo en taquilla.

Presupuesto estándar

“Doctor Strange 2″ ha costado, aproximadamente, unos 200 millones de dólares . La inversión es bastante estándar dentro de Marvel Studios. Sin embargo, el éxito de la película podría darse en diferentes partes del mundo y se cumplirían las previsiones.

Analistas como el sitio web TaquiBox ha afirmado que la cinta tiene todos los ingredientes para acabar haciendo 400 millones de dólares en su debut global. Teniendo en cuenta que en torno a la mitad de lo recaudado se va para el estudio, el estudio recuperaría la inversión de la producción en tan sólo un par de días.

“Doctor Strange 2″ ha costado, aproximadamente, unos 200 millones de dólares. Foto: Marvel Studios

Después tendría que recuperar la inversión en promoción

En el presupuesto de inversión de “Doctor Strange 2″ no se ha calculado los costos de marketing y publicidad. Se calculan que éstos girarían en torno a los 100 y los 150 millones de dólares. No obstante, esto no va a ser problema para Marvel Studios.

Si en dos días va a recuperar la inversión de la producción, en los siguientes días se cubrirá los costos de marketing y publicidad sin muchos obstáculos y luego se comenzará a hacer solo ganancia.

Se prevé un éxito de taquilla que podría superar al de “Spider-Man: no way home. Ya se verá cómo termina su recorrido final en la pantalla grande antes de llegar al streaming.