“Doctor Strange 2″: Benedict Cumberbatch no quería hacerlo porque era misógino en los cómics

“Doctor Strange in the multiverse of madness” ya llegó a los cines para expandir el UCM y el resultado ya está dando que hablar, ya sea para bien o para mal, entre los críticos y los fans debido a que marca un giro importante para este universo porque es oficialmente el primer acercamiento al horror de parte de Marvel (o por lo menos eso intentó).

Strange, el nuevo líder

Kevin Feige, presidente de Marvel, ya ha dicho en varias ocasiones que el famoso hechicero está destinado a ser el nuevo líder de los héroes del UCM y que la cinta ayudará a definir eso. Parte importante del éxito de Strange es el trabajo de Benedict Cumberbatch, quien dudaba de aceptar el papel por las actitudes del personaje en los cómics.

Cumberbatch, la primera opción

La primera opción para interpretar a Stephen Strange y sus alter ego siempre fue Benedict Cumberbatch, pero el actor tenía una agenda muy apretada por una obra de teatro que debía cumplir y es por eso que rechazó el papel en primer lugar. Fue entonces que Joaquin Phoenix estuvo a punto de obtener el papel, pero también lo rechazó porque no quería comprometerse a largo plazo con una franquicia.

Después de que Phoenix quedara fuera, las pláticas con Cumberbatch se volvieron a dar y Marvel llegó a un acuerdo con este. Sin embargo, ahora el actor nos revela que también tenía dudas por la forma en la que Strange se presenta en los cómics originales.

A primera vista, el personaje en el cine no es tan diferente al que se conoce en los cómics, pero aquellos que están más familiarizados con sus historietas saben que tiene momentos y actitudes que muestran a un Strange misógino, agresivo y, por momentos, hasta opuesto a lo que se ve de él.

La primera opción para interpretar a Stephen Strange y sus alter egos siempre fue Benedict Cumberbatch. Foto: Mid-day.

Primera postura ante el personaje.

En una entrevista con BBC Radio 1, el actor explicó cómo llegó al proyecto y su primera postura ante el personaje: “Curiosamente sucedió después de otro pequeño baile (actuación) que hice para otro personaje dentro del UCM. Fue algo muy breve y fui suficientemente atrevido para decirles: Estoy realmente halagado de ser invitado a la fiesta, pero preferiría esperar a algo más jugoso”, expresó al medio.

“Yo, realmente, no fui parte de la conversación (para ser Doctor Strange) hasta que me llegó la información de parte de mis representantes de que (en Marvel) estaban interesados, así que leí los cómics y dije “¡ufff!” porque es muy de la vieja escuela, un poco misógino, está muy arraigado en los setenta. Pensé que era un poco anticuado y no lo entendía”, añadió Cumberbatch.

Doctor Strange tiene una personalidad y arrogancia que lo caracterizan. Foto: Marvel.

Personalidad y arrogancia que lo caracterizan

Todo se resolvió con una conversación directa con la empresa, que lo ayudó a comprender cómo pensaban actualizar al personaje para ser parte de este universo y para funcionar con el público actual, sin que perdiera la personalidad y arrogancia que lo caracterizan.

Con esto, Benedict Cumberbatch leyó el guion y fue en ese momento que se enamoró del personaje. “Doctor Strange in the multiverse of madness” ya prometió un futuro complicado y lleno de retos para Strange, tanto como hechicero y líder.