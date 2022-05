Marvel Studios está preparando el gran regreso de los guardianes de la galaxia en su tercera aventura en solitario. No obstante, antes de ello, el escuadrón galáctico participará en “Thor 4″ (que ya ha estrenado su primer tráiler) y en su propio especial de navidades. De ese modo, algunas fotos desde el set del rodaje han dejado ver la nueva apariencia de los superhéroes; sin embargo, más allá de la emoción, quien ha preocupado a los fans es Nébula.

Karen Gillian interpretó a Nebula en el UCM, desde 2014. Foto: difusión

Hace algunos meses, la actriz detrás del personaje, Karen Gillan, compartió un dramático adelanto, con el que muchos teorizaron sobre la potencial muerte de la hermana de Gamora. Ahora, las alarmas de la nostalgia y la intriga se han vuelto a encender, debido a un mensaje de despedida que dejó la artista en su Instagram.

“¡¡¡¡¡Y esto es todo sobre Nébula en ‘Guardianes de la galaxia vol. 3′!!!!! No sé si Nebula volverá más allá de esto, es posible que este sea su capítulo final. Y, si ese es el caso, solo quiero dar las gracias a James Gunn por darme un personaje tan interesante, complejo y fascinante para interpretar”, inició en su publicación.

“He disfrutado de esta exploración más que de cualquier otro personaje que haya interpretado. Ha sido una década infernal. Gracias por mirar”, finalizó el post, en el que compartió una mano en la silla con su nombre en la ficción.

Karen Gillan se despide Nébula en foto desde el set del rodaje de "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Foto: Instagram/ @karengillan

¿Nébula morirá?

De acuerdo con The Direct, Zoe Saldana (Gamora en el UCM) había anticipado que “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ será un cierre emocional a la franquicia. Sumado a ello, Seth Green, voz detrás de Howard el Pato, comentó que esta película desarrollaría la relación entre las hijas de Thanos.

En ese sentido, muchos creen que, al final del largometraje, Nébula podría sacrificarse para salvar a su hermana o al resto de su equipo. Esa sería la razón por la que Gillan siente incierto su futuro en Marvel Studios, aunque es posible que se anuncie algún spin-off a modo de precuela sobre la guerrera extraterrestre.