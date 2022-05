Los fans de Marvel Studios están más emocionados que nunca por la próxima llegada de “Doctor Strange in the multiverse of madness” a la pantalla grande. A falta de menos de un mes para su estreno, la nueva aventura del Multiverso ha traído sobre la mesa un debate respecto a sus dos principales figuras, y Sam Reimi parece tener una respuesta.

En una entrevista con la compañía Fandango, el director de la nueva película protagonizada por Benedict Cumberbatch fue preguntado directamente sobre cuál de los hechiceros es más fuerte. Como suele suceder en estos casos para mantener altas las expectativas, Reimi dio una respuesta ambigua e intrigante.

Doctor Strange y Scarlet Witch en los comics. Foto: Marvel Comics

“¿Quién es más fuerte, este personaje o aquel personaje? Bueno, creo que la magia de Wanda, de la tradición de Marvel, es más poderosa que la de casi cualquier otro personaje en esta imagen, pero Doctor Strange tiene el conocimiento de las artes místicas que Wanda no tiene, y la ayuda de Kamar-Taj.”, afirmó.

En otras palabras, a pesar de reconocer el gran poder de la Wanda del MCU, prefirió no dar una sentencia definitiva. En su lugar, resaltó también las virtudes de Doctor Strange y jugó incluso con varios supuestos. “Podría haber un Doctor Strange que sea más poderoso que nuestra Wanda. O podría haber una Wanda que sea más poderosa que nuestra Wanda aquí.”

Scarlet Witch en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Foto: Marvel Latinoamérica Oficial

¿Cuándo se estrenará “Doctor Strange in the multiverse of madness”?

“Doctor Strange in the multiverse of madness”, la película de Sam Reimi que contará con las actuaciones de Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y de Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), se estrenará el viernes 6 de mayo en Estados Unidos.