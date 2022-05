Tras una secuencia increíble de retrasos y postergaciones, finalmente queda apenas un día para el estreno de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” en los cines de América Latina. En el caso de Estados Unidos, la fecha oficial es el viernes 6 de mayo de 2022.

“Doctor Strange 2″ es la película número 28 del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), y es parte de la Fase Cuatro del Multiverso. Increíblemente, la fecha original de estreno de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch era el 7 de mayo de 2021.

Póster promocional de “Doctor Strange 2”. Foto: Marvel Studios

Posteriormente, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” tuvo una serie de nuevas fechas hasta finalmente terminar determinando su estreno casi exactamente un año después: 5 de noviembre de 2021, 25 de marzo de 2022, y finalmente el próximo viernes 6 de mayo. Sin embargo, ¿qué hay de la disponibilidad en Disney+?

¿Cuándo se podrá ver “Doctor Strange 2″ en Disney+?

Desafortunadamente, se ha confirmado que “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” no tendrá simulcast con la plataforma de streaming de The Walt Disney Company. Este también fue el caso de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “Eternals”, las cuales recién llegaron tras 45 días de ser exclusivas para el cine.

De esta forma, si se toma como referencia este antecedente, “Doctor Strange 2″ se estrenaría en el catálogo de Disney+ el lunes 20 de junio de 2022. Naturalmente, los suscriptores de la plataforma podrán acceder al film sin ningún tipo de costo adicional.