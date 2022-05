“Guardianes de la galaxia 3”: filtran imágenes del nuevo traje que usará Chris Pratt en la película

Se han revelado en el medio JustJared.com nuevas fotos de la filmación de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, donde podemos ver alienígenas con aspecto animal y al actor Chris Pratt como Star Lord. Pero lo que más destaca en las fotografías es que su nuevo traje es más parecido al uniforme que suele llevar en los cómics.

En la misma serie de fotografías podemos comprobar que Nébula también llevará el mismo traje que Star Lord, así que es presumible que el resto del equipo vaya igual. Pero Marvel dejó ver en el tráiler de “Thor: Love and Thunder” que la uniformidad de vestuario con los personajes no ocurrirá, por lo que se presume que en “ Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ habría eventos que provocarían el cambio de ropa, según lo que ya adelantó el director James Gunn.

En las imágenes filtradas, también se puede ver junto a Chris Pratt a varios seres con cara de conejo, pulpo, jabalí o murciélago . Por ahora, no se sabe la trama exacta de la cinta, pero según algunas filtraciones, el gran villano será el Alto Evolucionador, que sería el responsable de experimentar con Rocket y formar un gran ejército de animales antropomórficos.

