“Doctor Strange 2”, estreno: dónde comprar las entradas, personajes y más detalles

Para alegría de los fans, “Doctor Strange 2″ está a punto de ser una realidad en miles de cines en el mundo. La película se posiciona como la primera entrada al género de terror del UCM, según lo comentado por el propio director, Sam Raimi. Asimismo, los constante avances han anticipado acción sin control y magia oscura, proveniente de Scarlet Witch y de los peligrosos visitantes que llegarán desde otras realidades.

No solo eso, sino que de los principales atractivos que tendrá “In the multiverse of madness” serán los numerosos cameos que se han rumoreado desde hace meses. En ese sentido, a continuación te dejamos la información que necesitas para que no te pierdas el lanzamiento de esta ambiciosa apuesta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

En Vivo: "Doctor Strange 2", estreno mundial: sigue los pormenores del lanzamiento de la película 20:14 "En el multiverso de la locura" convenció a la crítica El consenso de Rotten Tomatoes indica lo siguiente: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness trabaja bajo el peso del extenso MCU, pero la distintiva dirección de Sam Raimi lanza un entretenido hechizo". Por ahora, el mencionado portal de crítica especializada le ha dado un 79% de aprobación, en base a un total de 125 reseñas. 19:13 ¿Cuánto dura "Doctor Strange 2"? A pesar de su trama multiversal, y los numerosos cameos rumorados, "Doctor Strange tendrá una duración aproximada de 2 horas con 6 minutos, de acuerdo con un reporte de Fandango (vía Screen Rant). De ese modo, la cinta se convierte en la de menor runtime de Marvel Studios en los últimos meses.

"Doctor Strange 2" mostrará el lado más terrorífico de Scarlet Witch, además de oscuras variantes de Stephen Strange. Foto: composición LR/captura de Marvel Studios

¿Cuándo se estrena “Doctor Strange en el multiverso de la locura”?

El estreno oficial de “Doctor Strange en el multiverso de la locura” es el viernes 6 de mayo. No obstante, el filme tendrá funciones de preestreno a partir del miércoles 4 de mayo para ciertos países, como Perú, México y otras locaciones de nuestra región.

¿Cuál es la trama de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”?

“En ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”, indica la sinopsis oficial.

"Doctor Strange 2" seguirá indagando en el multiverso de Marvel y cuáles fueron las consecuencias de jugar con él. Foto: Marvel

Personajes que aparecen en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”

Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Benedict Wong como Wong

Chiwetel Ejiofor como Mordo

Patrick Stewart como Charles Xavier

Xochitl Gomez como America Chavez

Rachel McAdams como Dr. Christine Palmer

Michael Stuhlbarg como Dr. Nicodemus West

Doctor Strange y América Chávez viajando por el multiverso. Foto: Marvel

PUEDES VER: Sam Raimi explica por qué Doctor Strange sigue usando el Ojo de Agamotto

¿Dónde conseguir entradas para ver la película?

Si quieres conseguir entradas para “Doctor Strange in the multiverse of madness”, solo debes ingresar a las páginas webs oficiales de las cadenas de cines más populares en tu país. Debes evitar comprar tickets en reventa o de algún canal que no sea promocionado por los organizadores legales. En esta lista te dejamos algunas opciones para que puedas adquirir tus boletos.

Mira el tráiler de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”