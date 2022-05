“Avatar: the way of water”: trailer es elogiado por críticos tras premier de “Doctor Strange 2”

“Avatar”, la película de James Cameron que se convirtió en la cinta más taquillera de todos los tiempos, volverá con su secuela tras más de 10 años. Recientemente se mostró un pequeño adelanto oficial de “Avatar: the way of the water” durante la red carpet y premier de “Doctor Strange 2″, lo que trajo consigo las primeras críticas por parte de la prensa especializada. Se espera que el tráiler oficial llegue al público muy pronto.

No una sino cuatro secuelas

Durante más de una década, Cameron se ha encargado de darle más vida y forma a la historia de Pandora y la de sus habitantes, los Na’Vi, usando como eje los personajes de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). El cineasta ha creado todo un mundo no solo para que se quede en dos entregas, sino en cinco, las cuales se irán estrenando cada dos años (siempre y cuando no se alteren las fechas ya establecidas):

“Avatar 2: the way of the water”, el 16 de diciembre del 2022

“Avatar 3: the seed bearer”, el 20 de diciembre del 2024

“Avatar 4: the tulkun rider”, el 18 de diciembre del 2026

“Avatar 5: the quest for Eywa”, el 22 de diciembre del 2028

Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) son los protagonistas de la saga de Avatar. Foto: Morning Herald.

Antes del Doctor Strange

Antes de ver la nueva aventura de Stephen Strange, la prensa especializada quedó sorprendida con la presentación de la secuela de “Avatar”. Los críticos compartieron sus primeras reacciones tras ver la cinta de Marvel e hicieron lo propio con el trailer de “The way of the water”. La gran mayoría destacó lo visual y remarcó que esperan con ansias la llegada del filme en diciembre.

Algunas reacciones de “Avatar 2″

Clayton Davis de Variety: “Vi el avance de ‘Avatar: the way of the water’. Impresionantes efectos visuales, tal como se puede esperar. Estoy bastante seguro de que vi a Stephen Lang (estaba mareado). No estoy seguro si vi a Kate Winslet. El mundo submarino podría ser una delicia”.

Duane Miller de Cinemania World : “Pude ver el tráiler de ‘Avatar: the way of water’ temprano y se ve absolutamente increíble. En serio, algunos de los mejores efectos visuales que he visto. Así que listo para diciembre. Inyecta esa partitura en mis venas”.

Manda Spector de Candid x Cinema: “El tráiler de ‘Avatar: the way of water’ es absolutamente impresionante. Valió la pena la espera por lo avanzada que es la tecnología. Nuevos personajes que esperar y lo que parece ser una historia interesante. ¡Estoy deseando que llegue esto después de ver este tráiler!”.