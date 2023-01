Como todos los meses, Netflix ha anunciado el lanzamiento de diversas películas y series para enero. Uno de sus más recientes estrenos ha sido “Caleidoscopio”, una producción que viene causando gran furor entre los espectadores debido a una cuestión particular: sus capítulos pueden ser vistos en cualquier orden, pues su historia no es lineal. De esa manera, no importa a cuál episodio le des play primero, ya que todos conducen al usuario al punto en el que se debe resolver un explosivo atraco.

La trama viene protagonizada por Giancarlo Esposito y parece ser un gran acierto del streaming, puesto que tiene un 100% de aprobación del público en Rotten Tomatoes.

Calificación perfecta para “Caleidoscopio” en Netflix. Foto: captura de Rotten Tomatoes

¿De qué trata “Caleidoscopio”?

Según comenta el portal Collider, “Caleidoscopio” inspira su historia en los acontecimientos reales que rodearon al huracán Sandy, desastre durante el cual desaparecieron 70 millones de dólares en bonos del centro de Manhattan.

Así, en la ficción, vemos que Leo Pap, un ladrón altamente estratégico y cerebro del atraco, idea un gran plan: entrar en la cámara más segura de la ciudad, que contiene una enorme cantidad de dinero en efectivo. ¿El problema? El espacio es aparentemente irrompible y entrar es prácticamente imposible, además está custodiado por el equipo de seguridad más poderoso del mundo.

Sumado a las dificultades de la situación, Leo Pap tiene otro reto: tras de sí hay una implacable agente del FBI, Nazan, que no parará hasta encontrar el dinero y poner entre rejas a toda la banda de ladrones.

¿Quién es quién en “Caleidoscopio”?