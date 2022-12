¿Qué pasó con el falso millonario que inspiró “El estafador de Tinder” de Netflix?

En los primeros días de febrero, Netflix lanzó “El estafador de Tinder”, película de corte documental que, más allá de contar una historia de amor en la popular aplicación, expuso la vida y engaños de un hombre identificado como Simon Leviev. Sin escrúpulos, durante mucho tiempo engañó para vivir una vida que no era suya. Su historia logró fama internacional.

A través de “The Tinder swindler”, el streaming mostró la historia de Shimon Yehuda Hayu, nombre real del ciudadano israelí, quien utilizó la famosa aplicación de citas para conocer mujeres y enamorarlas. ¿Su fin? Estafarlas.

Shimon Hayut cometía sus delitos bajo el alias de Simon Leviev. Foto: Netflix.

¿Cómo operaba Simon Leviev?

Como se dice en “El estafador de Tinder”, Leviev, de 29 años, conocía a sus víctimas, las enamoraba, se convertía en su pareja y les hablaba sobre su lujosa vida y sus supuestos negocios. Con el paso del tiempo, él tendría problemas y solicitaría ayuda económica de ellas. Las chicas aceptaban, entregaban sus ahorros y préstamos de bancos, pero no volvían a saber nada de su ‘pareja’.

Éxito en Netflix y la respuesta de Simon Leviev

Con el documental siendo un éxito a nivel global, el hombre publicó, en su entonces cuenta activa de Instagram, un mensaje para sus seguidores y las personas que creían en él. En su historia de IG pidió a los cibernautas “que mantengan la mente y corazón abiertos hasta que diga su verdad”.

Simon Leviev envió un mensaje en Instagram tras estreno de "El estafador de Tinder". Foto: Instagram

¿Qué pasó con Simon Leviev tras estreno de “El estafador de Tinder”?

En la cinta se revela que fue condenado a 15 meses de prisión por estafa en Israel. Por su buena conducta en la cárcel, salió a los cinco meses en el lugar.

Luego de esto, se dio a conocer que abrió una página web en la que brindaba asesoría comercial. Para acceder a este espacio, se solicitaba un pago de 311 dólares.

El estafador de Tinder es una de las películas más populares en Netflix Perú. Foto: composición/Netflix

Sobre sus denuncias de estafa a diversas mujeres en Europa, donde se le adjudica el robo de 10 millones de dólares, el hombre dijo a Canal 12 de Israel, medio citado por Clarín: “Nunca recibí un centavo de ellas. Disfrutaron de mi compañía y vieron el mundo con mi dinero”, manifestó.

Por otro lado, TMZ reportó que Leviev había firmado con una agencia de Hollywood para lanzar su propio reality show y un podcast. Estos, por ahora, no se han concretado.

Con investigaciones en Reino Unido, Noruega y Países Bajos, lo último que se supo de Simon Leviev es que regresó a Israel. “No soy el monstruo que crearon. Esas mujeres no fueron estafadas. No me siento mal por algo que no hice. Quiero limpiar mi nombre y decir la verdad al mundo”, dijo el llamado ‘Estafador de Tinder’ a Inside Edition en febrero.